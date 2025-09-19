投訴警方抓越籍車手不當搜索 河粉店遭爆違法經營日租套房

專案小組發現越籍車手經常出入該河粉店，持拘票前往逮人，事先也與店家溝通。（民眾提供）

2025/09/19 12:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕越籍男子被詐騙集團吸收成為車手，3週內提領上百次，造成民眾巨大損失，台南歸仁警分局循線在火車內逮獲，目前羈押中；但1家河粉店今卻投訴專案小組不當搜索，附近鄰居則爆料打臉，業者掛羊頭賣狗肉，2樓經營日租型套房，有些失聯移工是常客，自己違法，反而指控公權力，是否涉及包庇、逃漏稅，甚至淪為治安隱憂，相關單位應該詳查一下。

該家河粉店位於北區，業者控訴專案小組追捕車手，當時已經打烊，只留下中文不好的越南看護打掃，4名幹探持警棍闖入，被嚇到辭職。

業者聲稱餐廳1樓經營小吃，2樓設有KTV與休息房間，偶爾會提供未能回家的移工暫宿。

針對業者指控，歸仁警方回應，依據刑事局提供8月份車手提領熱點資料，鎖定轄內犯案的越籍車手，循線得知他經常留宿該河粉店。

警方強調，9月4日持拘票至該河粉店2樓查緝時，經能以中文溝通的外籍工作人員同意，共同至2樓套房，確認該車手不在後即離去，並未實施搜索。

該名越籍車手，綽號「安公子」，是失聯移工，歸仁分局9月5日掌握其行蹤後，與鐵路警察局合作，在雲林縣將正搭乘火車北上的嫌犯順利逮獲。

警方也證實，該越籍車手落網後，承認確曾於該河粉店2樓套房居住；據了解，每天租金1000元。

專案小組詢後，已將越籍男子依詐欺，以及洗錢防制法等罪嫌移送，目前羈押中，歸仁分局持續針對犯罪集團擴大偵辦，今卻被河粉店業者投訴不當搜索，讓警方相當詫異。

有民眾認為，幹探上樓找車手，不帶警棍防身，若遇到嫌犯拒捕，甚至強力攻擊時，難道要等著挨打嗎？業者的質疑很牽強。

附近居民質疑，都會看見外籍移工聚集該店，若是正常上班，公司應該有宿舍，長時間居住在2樓套房，不太合理，移民署專勤隊也曾多次查訪。

幹探持警棍上樓找人，遭業者質疑不當搜索。（民眾提供）

