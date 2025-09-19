40歲女遇愛情詐騙 為「網公」一句投資彼此美好未來險噴存款

在員警勸說下，女子最終打消提款念頭。（警方提供）

2025/09/19 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕又是一場險些讓荷包大失血的愛情陷阱！台中市一名年約40歲女子，近日險些遭「網公」甜言蜜語騙走22萬元，所幸警方與機警的銀行行員及時聯手「急踩煞車」，雖然愛情泡泡瞬間幻滅，但也讓她驚覺「原來網公竟是詐騙集團成員！」，成功守住積蓄。

據了解，該名女子近期透過交友軟體認識一名自稱單身的男網友，雙方在短時間內相談甚歡，不僅迅速轉往 LINE 聊天，更在熱絡互動中昇華為「網公網婆」的甜蜜稱呼，由於對方不斷以柔情攻勢，讓她逐步卸下心防，完全沉浸在「愛情的美夢」裡。

就在感情最濃時，這名男網友開始話鋒一轉，假借「為了未來生活做準備」為由，鼓吹女子申辦線上貸款，慫恿她在前天到銀行臨櫃領出22萬元，準備購買虛擬貨幣投資「彼此美好未來」，幸好，銀行行員察覺異狀，第一時間通報警方協助。

第六分局市政派出所員警陳俞君、郜偉涵趕抵現場，翻看女子與「網公」的對話內容後，立即辨識出這是典型的「假交友、真詐財」模式，當場耐心解說愛情詐騙慣用套路，並比對「165打詐儀錶板」上相似案例，這才讓女子瞬間恍然大悟，忍不住驚呼：「原來網公是騙子！」。

第六分局提醒民眾，感情需要時間培養，財務更要謹慎守護！短暫認識的網友若動輒談錢，務必拉高警覺，並記住防詐三步驟：「一聽、二掛、三撥165」，或直接撥打110向警方尋求協助，別讓一時的甜言蜜語，成了荷包失血的序曲。

行員通報警方到場協助阻詐。（警方提供）

