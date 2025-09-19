前台西鄉長林芬瑩夫婦索賄560萬判刑定讞 雲檢啟動防逃機制

索賄560萬，前台西鄉長林芬瑩、丁文彬夫婦判刑定讞。 （擷取自丁文彬臉書）

2025/09/19 12:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕無黨籍前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬，在其擔任鄉長任內刁難綠能業者的路權申請案，趁機索賄560萬元，林被判刑12年徒刑，最高法院昨（18）日駁回2人上訴，全案定讞，由於丁文彬在三審審理期間落跑，為防止林逃逸，雲林地檢署今日指出，已啟動防逃機制，指派彰化縣調查站、雲林縣警察局24小時監控，並會儘快通知2人到案執行。

太陽光電業者昱昶公司從2020年起，多次向台西鄉公所申請架空電桿租用及林帶通行權，都被拒絕，業者因此請下包商王姓總經理協助，王透過與丁文彬熟識的林姓白手套居中牽線，丁文彬開口每一甲地的路權須收取40萬元，經斡旋業者同意支付560萬元給丁，收賄當天林芬瑩在場目睹丈夫將裝有賄款的紙箱放回車上。

雲林地方法院一審判決林芬瑩12年徒刑、丁文彬13年6月，2人上訴，今年2月二審高等法院台南分院維持一審判決，2人再上訴，在三審期間今年6月台灣高等檢察署台南檢察分署聲請2人限制出境出海、每日赴派出所報到外，應接受適當科技設備監控，台南高分院僅裁准前2項，未准予科技監控。

沒想到丁文彬今年7月即無故未到派出所報到，台南高分院傳喚、拘提他都未到案，9月裁定沒收其150萬元保證金並發布通緝。

丁文彬另外還涉嫌向風電業者恐嚇取財案，雲林地院7月開庭傳喚、拘提丁皆未到，裁定30萬元交保金沒收並發布通緝。

雲林地檢署指出，昨天得知最高法院判刑定讞即啟動防逃機制，通知彰化縣調查站、台西分局派員監控，待收到相關文件後，會儘快通知2人到案執行，若丁仍未到案即會發布通緝，期限50年。

