北市文山區民宅清晨惡火疑房東縱火 房客一家四口逃到屋頂求救

4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/19 12:35

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區今（19）日上午發生住宅火警！位於木柵路三段102巷11弄一棟2層樓磚造建築，上午7時31分竄出火舌，火勢猛烈，一時濃煙密布。警消從屋內救出受困嗆傷的一家四口，所幸救出時意識清楚無生命危險。據了解屋主疑似罹精神疾病，進而縱火燒屋釀禍，至於詳細起火過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。

消防局指出，起火點在1樓，屋內傢俱及雜物遭焚毀，燃燒面積約55平方公尺。現場共出動指揮車4輛、消防車20輛、救護車6輛，警義消合計74名人員及義消1車6人全力搶救，火勢於8時19分撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

警消獲報趕抵，緊急疏散救援，共有2男2女受困嗆傷，分別為37歲男子、2歲男童、38歲女子及僅5個月大的女嬰，4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生，所幸救出時皆意識清楚，隨即送往萬芳醫院救治。

據了解，救出來的一家四口是房客，住在二樓，屋主57歲趙姓男子則住在一樓。趙男有縱火前科，疑似患有精神疾病，平日無業，還常男扮女裝、偷住戶內衣。此次火警疑似是趙男在家燒東西導致，目前警方持續追查。

木柵路三段102巷11弄一棟2層樓磚造建築，上午7時31分竄出火舌。（記者鄭景議翻攝）

