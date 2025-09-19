為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　社會

    身先士卒協助守護鄉里19年 頭份義消分隊長黃順涼獲「鳳凰獎」

    苗栗縣頭份義消分隊長黃順涼，獲今年全國義消楷模「鳳凰獎」肯定。（圖由苗栗縣消防局提供）

    苗栗縣頭份義消分隊長黃順涼，獲今年全國義消楷模「鳳凰獎」肯定。（圖由苗栗縣消防局提供）

    2025/09/19 13:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份義消分隊長黃順涼，加入義消行列迄今19年，堅守第一線救災，無論火場大小或緊急事故，他總是身先士卒，協助消防弟兄守護家園，獲今年全國義消楷模「鳳凰獎」肯定，頭份所屬的苗栗縣消防局第三大隊也盛讚他是「真正的英雄！」

    55歲的黃順涼，原先擔任義消顧問長達9年，2006年加入義消行列迄今，歷任隊員、副小隊長、小隊長，2021年起接任分隊長。他不僅以身作則，參與各類災害搶救，也積極推展分隊事務，提升團隊專業與向心力。

    黃順涼義消生涯迄今，印象最深的是2014年頭份市一家紙廠火警，廠區延燒6000坪，警義消輪班一週才完全撲滅；2024年又在3週內處理塑膠工廠2次火警，帶隊協助控制火勢，降低危害。

    在專業培訓方面，他曾協助苗栗縣義消總隊參加全國競技大賽，於2013年率隊在橫渡救生項目勇奪全國第一。接任分隊長後，更積極舉辦戰技研討，並於2023年成功向國際獅子會第五聯合會爭取災情勘查車及專業救護裝備，提升救災效能。

    19年間，黃順涼幾乎從未缺席演訓與救災，年度出勤率高達97%以上。他謙虛表示，「鳳凰獎」是全體弟兄共同努力的成果。

    消防局第三大隊則指出，這份榮耀不僅是對黃順涼多年無私奉獻、堅守第一線救災救難工作的肯定，更是對所有默默守護民眾安全的義消們的一大鼓舞，並盛讚他是「真正的英雄！」

    相關新聞
    社會今日熱門
    網友回應

