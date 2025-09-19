台南白河山區導航迷路 夫婦靠電火條定位脫困

轎車靠導航誤入白河山徑陷入山溝受困。（警方提供）

2025/09/19 12:37

〔記者楊金城／台南報導〕雲林縣許姓男子14日駕車載妻子出遊，前往台南白河區著名景點「台灣萬里長城」，卻因過度依賴導航，誤入白河大林里杭內山區小徑，怎麼走也繞不出來，最慘的是適逢豪雨不斷，山路泥濘難行，車輛不慎陷入山溝動彈不得，時間來到當天下午4點，入夜後更加危險，夫婦棄車步行1公里多發現電桿如獲救星，依電桿編號通報警方找到人，找來小怪手開路下山，白河分局今天（19日）表揚員警好人好事。

白河警分局關嶺派出所所長楊昆達、警員林倉綾當天冒著傾盆大雨，依電桿定位位置，進入杭內山區沿線搜尋，儘管山路濕滑、視線不佳，仍不負搜尋任務，終於在杭內電線桿編號大林85附近尋獲受困的許姓夫妻。

40多歲的許姓夫婦靠手機導航，將轎車開到「台灣萬里長城」附近1條山徑，原以為可到達，但就是繞不出去，車輪深陷泥濘的山溝，夫婦棄車走了1公里多才發現路旁有電桿，報警求助；2位員警安撫許姓夫妻情緒，並緊急聯繫大林里里長調派大型挖土機支援，才讓車子脫困，並隨著挖開坍方土堆開路出去。

許姓夫妻出遊遇險，沒「玩」成，仍是連聲向警方致謝「真的很感動，幸好有警察幫忙，不然我們根本走不出去」。2警更一路護送夫妻駛離險峻山路，直至國3白河交流道北上安全離境。

白河警分局表示，此次山區救援行動，展現警方不畏艱險積極守護民眾安全的決心，提醒民眾行車時應注意路況，避免過度依賴導航誤入偏僻山區路徑。

許姓夫婦（右二、左一）脫困後感謝員警和民眾協助。（警方提供）

小怪手開路排除路障，引導受困的轎車下山。（警方提供）

