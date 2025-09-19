為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    與社區清潔工爆衝突 住戶被推入電梯井慘狀曝光

    新竹市一處社區住戶因不滿社區清潔不落實，與林姓清潔員爆口角推擠，結果住戶遭清潔員推入電梯井中受傷及受困，經消防救護人員到場才救出送醫。（記者洪美秀翻攝）（記者洪美秀攝）

    新竹市一處社區住戶因不滿社區清潔不落實，與林姓清潔員爆口角推擠，結果住戶遭清潔員推入電梯井中受傷及受困，經消防救護人員到場才救出送醫。（記者洪美秀翻攝）（記者洪美秀攝）

    2025/09/19 11:55

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市竹光路某社區大樓有住戶質疑社區委外的清潔人員清潔不落實，爆發口角，結果體型壯碩的林姓清潔員竟將住戶推向電梯撞破電梯門，因電梯已啟動上升，住戶掉入電梯上方電梯井中受傷受困，經消防救護人員獲報前往搶救，才將受傷受困的住戶送醫。警方獲報到場，也依傷害罪將清潔工移送地檢署偵辦。

    據悉，這起離奇的電梯井受困受傷案件是因竹光路某社區住戶認為社區委外的環保清潔人員在打掃時未落實，要求加強清潔，結果與林姓清潔員爆發口角，雙方因情緒高漲爆發肢體衝突，林姓清潔員將住戶推向電梯，不僅撞壞電梯門，更因當時電梯已啟動上升到3樓，結果住戶整個人掉入電梯箱上方的電梯井中受困卡住，身體除多處挫傷，也被卡住，最後才由消防救護人員到場，在4樓電梯口將住戶救出送醫，而林姓清潔員則被警方依傷害罪移送新竹地方檢察署偵辦。

    由於清潔員事後並未道歉僅送水果禮盒到社區大樓，引發住戶不滿，整起事件因被PO到臉書社群爆料公社中而曝光，警方及消防人員稱事件是發生在9月1日的下午時段，已將受困住戶救出及送醫治療。

    新竹市一處社區住戶因不滿社區清潔不落實，與林姓清潔員爆口角推擠，結果住戶遭清潔員推入電梯井中受傷及受困，經消防救護人員到場才救出送醫。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市一處社區住戶因不滿社區清潔不落實，與林姓清潔員爆口角推擠，結果住戶遭清潔員推入電梯井中受傷及受困，經消防救護人員到場才救出送醫。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市一處社區住戶因不滿社區清潔不落實，與林姓清潔員爆口角推擠，結果住戶遭清潔員推入電梯井中受傷及受困，經消防救護人員到場才救出送醫。但住戶不滿施暴的清潔員不聞不問，在臉書社團PO文控訴。（照片取自臉書爆料公社）

    新竹市一處社區住戶因不滿社區清潔不落實，與林姓清潔員爆口角推擠，結果住戶遭清潔員推入電梯井中受傷及受困，經消防救護人員到場才救出送醫。但住戶不滿施暴的清潔員不聞不問，在臉書社團PO文控訴。（照片取自臉書爆料公社）

    圖
    圖
