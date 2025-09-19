高雄輕軌又出事 單車男逼近軌道遭撞傷

男子騎乘腳踏車，疑因過於貼近軌道，遭迎面而來的輕軌擦撞。（民眾提供）

2025/09/19 11:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕又出事！高雄輕軌今（19）日上午近7點，在海邊路與苓安路口發生與腳踏車碰撞意外，腳踏車騎士楊男（60歲）沿海邊路騎乘時，因過分貼近軌道，遭迎面而來的輕軌擦撞倒地，幸經受輕微擦挫傷，但造成輕軌右前車頭板金受損，恐將被求償。

苓雅分局交通分隊指出，上午6點56分獲報輕軌車禍，經瞭解，楊男騎乘腳踏車，自海邊路往南至苓安路口欲右轉，輕軌列車往北行駛，雙方在路口發生碰撞。楊男擦挫傷、無需送醫，輕軌右前車頭板金受損，雙方駕駛皆無酒駕，車禍導致輕軌延遲到於7點20分恢復通行。

請繼續往下閱讀...

警方初步分析，事故原因為楊男聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。楊男行為違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第9款，處300至1200元罰鍰。另楊男涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，將於警詢後，移請地檢署偵辦。

輕軌擦撞腳車，延遲25分才恢復行駛。（民眾提供）

腳踏車騎士估受輕微擦挫傷。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法