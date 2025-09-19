為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    家族霹靂火！護理師被表姊罵「廢」怒求償20萬 結果出爐

    護理師被罵「廢」，求償20萬敗訴。（資料照，記者顏宏駿攝）

    2025/09/19 11:45

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕「你們當女兒都這麼廢」、「好手好腳不去賺錢，只會伸手牌」，這樣的話有沒有污辱人？彰化縣一名護理師陳女，因為媽媽向娘家的親友借錢56萬元沒還，親友透過LINE催債，雙方爆發不快，娘家的表姊罵道「你們當女兒都這麼廢」、「好手好腳不去賺錢，只會伸手牌」，此話惹腦護理師，憤而上法院提告，求償20萬元，但法官認為，娘家人罵的對象不是護理師，因此判護理師敗訴。

    護理師陳女提告的對象是她的表姊劉女，劉女用LINE警告陳女，「妳媽跟我爸媽借56萬，記得明年2月還錢，別給我裝死」。陳女回答「欠錢的又不是我，你客氣一點」，雙方爆發爭吵，表姊回答，回去問你爸媽，欠錢還那麼囂張，「你們當女兒們都這麼廢」、「好手好腳不去賺錢，只會伸手牌」。

    法官傳喚相關證人，證實陳女父母確實因兒子生意周轉，向娘家（即護理師的舅舅）借56萬元。護理師說，「你們當女兒都這麼廢」，係指不去賺錢、工作，因此構成名譽受損。

    法官表示，在話語中加入「廢」是網路新興用語，這要看「前後語情」才知說話者之真意。被告用「廢」是指原告在還錢部分幫不上忙，文字雖讓人不快，但並無辱罵原告之意。

    至於「好手好腳不去賺錢，只會伸手牌」，是指原告的弟弟不去賺錢，只會要父母出面借錢，當個伸手牌，話中的對象也不是原告，因此判被告勝訴。

