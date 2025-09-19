屏東萬丹客運車、自行車擦撞 國中生倒地受傷

公車與單車擦撞，單車倒地。（屏東警分局提供）

2025/09/19 11:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉今（19）日發生一起客運車與自行車擦撞事故，騎乘自行車的國中生倒地受傷，幸無大礙。

警方初步了解，今（19）日上午7時10分許，黃姓國中生騎乘自行車沿萬丹鄉西環路由西南往北行駛，與同向行駛由年約50歲章姓男子駕駛的客運車發生碰撞，造成黃姓國中生手腳擦挫傷，所幸無大礙。事故原因仍待進一步調查。

請繼續往下閱讀...

車禍發生後，行經的機車馬上停下來關心，消防局救護車到場時，少年已被熱心鄉親帶到路旁坐在椅子上休息。

今日上午有網友將事發時的驚險影片PO上臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」，結果引起網友關心與討論。

隨後少年就讀的萬丹國中也在留言區說明指出，「本校今日有一名學生於騎乘自行車途中，與行經的公車不慎發生擦撞事故。學生目前平安，經第一時間送醫檢查與處置後，已無大礙，家長、校長也已到場陪同照護。」

校方也強調，學校獲知事件後，校長、團長、主任、組長立即前往事故現場，再到醫院關心學生狀況，並與相關單位保持聯繫，釐清事故發生原因。初步了解，該事件屬交通擦撞意外，並無重大傷害。學校將持續加強宣導學生上下學的交通安全觀念，也會配合交通單位針對事發路段進一步檢視，以避免類似情況再次發生。」

屏東警分局表示，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，呼籲大型車輛轉彎時往往有視線死角，其它用路人應保持安全距離，並注意避開盲區，以確保行車安全。

屏縣萬丹鄉發生公車與單車擦撞車禍，警方據報到場處理。（屏東警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法