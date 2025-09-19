醫師兒竟偷拍女實習生如廁 辯稱肚子痛才進女廁

手機從隔板上方伸出示意圖，非本新聞事件實際物品。（資料照）

2025/09/19 11:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕蔡姓男子的父親在嘉義縣海區知名醫院擔任醫師，他竟趁到醫院找父親時躲在女廁，涉嫌用手機從隔板上方偷拍女實習生A女上廁所，A女發現趕緊穿上褲子離開，並未被拍到；事後A女向醫院前輩提到此事，院方獲知啟動內部調查，建議A女報警，案經檢方調查起訴，嘉義地方法院日前依犯無故攝錄他人性影像未遂罪，判處蔡男有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，蔡男的父親任職於嘉義縣海區知名醫院，2023年7月11日下午3點多，蔡男到父親辦公室短暫停留，他竟躲到同樓層的地下一樓管理部旁女廁，從廁間隔間上方越過隔板，朝A女廁間伸入欲偷拍A女上廁所，A女發現趕緊穿上褲子離開。

A女說，她排隊等約10到15分鐘進入女廁，看到隔間上方伸出一支手機，嚇到穿褲子趕緊離開，還看到該廁間門縫透出一雙眼睛，2人視線交會約10秒，那人戴著黑色金屬框眼鏡，明顯是年輕男性，後續在審理時看到本人，確認就是涉嫌偷拍的男子。

偵訊時，蔡男曾稱是清潔人員因男廁要打掃叫他上女廁，但清潔人員否認，蔡男又改稱是看到男廁正在清潔，才進女廁；審理時又稱因肚子痛，未多想而進女廁，離開時有跟一名女子打照面，但他並未帶手機進廁所，也不可能偷拍。

法官審理時認為，A女在警方詢問時曾看影像檔，一度表示未能辨識嫌疑犯，但因影像檔犯嫌未戴眼鏡、未聚焦鏡頭，無從觀察神情，寧願錯放也無意錯殺，才稱無法辨識；後來進行現場模擬，A女從門縫觀看蔡男戴眼鏡的雙眼，才確認是同一個人。

法官認為，A女與蔡男並不認識，無互動糾葛，且是經醫院初步查核恐有其事，才建議A女報案，而A女是醫院實習生，蔡男父親任職該院，A女豈會甘冒得罪醫院醫師而影響其實習及日後從業後果，無端攀誣？

法官認為，蔡男對進入女廁事由說詞反覆，且有相關事證佐證，而依經驗法則，蔡男毫無進入女廁合理正當事由，捨男廁進入女廁之舉，是出於偷拍女子如廁目的；蔡男為滿足慾望，漠視他人隱私，且否認犯行，未與A女達成和解，態度惡劣，依犯無故攝錄他人性影像未遂罪判處他有期徒刑6月。

