婦人誤中「黃金投資」陷阱 釣出通緝犯藏毒還兼車手「一砲三響」

警方逮捕黃姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/19 10:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕近期國際間黃金價格飛漲，55歲江姓婦人誤中「假投資」圈套，陸續匯出逾300萬元，直到對方食髓知味要求再加碼，江婦才驚覺受騙，配合警方釣出前來取款的黃姓車手。幫助警方查出黃嫌既是通緝犯又藏有毒品，算得上是一砲三響。可惜的是婦人先前匯出的鉅款己難尋回。

警方表示，隨著國際黃金價格水漲船高，詐騙集團看準機會假借投資黃金名義設局行騙，先透過社群媒體主動接觸江婦建立信任感，推薦下載投資平台，宣稱投資黃金期貨可獲利翻倍，誘騙投入資金超過300萬元，

請繼續往下閱讀...

詐團胃口養大，持續要求江婦再加碼投資，她因此察覺有異，才向北市警中正二分局南昌派出所報案。警方最終說服配合屆時警方的誘捕行動。

日前，警方專案小組趁雙方面交之際伺機逮人，黃姓車手見事跡敗露，一度將得手款項推還被害人，但犯罪事證早已被警方全程掌握，立即壓制逮捕，

警方當場查出黃嫌為毒品通緝犯，同時在他身上查獲海洛因、安非他命及吸食器等毒品，全案訊後依詐欺、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方查扣各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法