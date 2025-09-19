為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人誤中「黃金投資」陷阱 釣出通緝犯藏毒還兼車手「一砲三響」

    警方逮捕黃姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

    警方逮捕黃姓車手。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/09/19 10:45

    〔記者劉慶侯／台北報導〕近期國際間黃金價格飛漲，55歲江姓婦人誤中「假投資」圈套，陸續匯出逾300萬元，直到對方食髓知味要求再加碼，江婦才驚覺受騙，配合警方釣出前來取款的黃姓車手。幫助警方查出黃嫌既是通緝犯又藏有毒品，算得上是一砲三響。可惜的是婦人先前匯出的鉅款己難尋回。

    警方表示，隨著國際黃金價格水漲船高，詐騙集團看準機會假借投資黃金名義設局行騙，先透過社群媒體主動接觸江婦建立信任感，推薦下載投資平台，宣稱投資黃金期貨可獲利翻倍，誘騙投入資金超過300萬元，

    詐團胃口養大，持續要求江婦再加碼投資，她因此察覺有異，才向北市警中正二分局南昌派出所報案。警方最終說服配合屆時警方的誘捕行動。

    日前，警方專案小組趁雙方面交之際伺機逮人，黃姓車手見事跡敗露，一度將得手款項推還被害人，但犯罪事證早已被警方全程掌握，立即壓制逮捕，

    警方當場查出黃嫌為毒品通緝犯，同時在他身上查獲海洛因、安非他命及吸食器等毒品，全案訊後依詐欺、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    警方查扣各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播