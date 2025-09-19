為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    澳洲女青年高山症發作獲援 離嘉前向警表謝意

    澳洲籍遊客一行6人到阿里山塔山步道登山，有人高山症發作，阿里山警消急救援。（竹崎警分局提供）

    2025/09/19 10:28

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕25歲澳洲女子Mathilda17日到阿里山國家森林遊樂區塔山步道登山時，出現高山症症狀，由同行澳洲籍登山客Daisy報警請求協助，竹崎分局阿里山聯合所通知阿里山消防分隊一起前往救護，並請林鐵處阿里山監工區派遣板車支援接駁，終將Mathilda救出送醫。Mathilda昨天要搭乘高鐵離開前，一行6人特地至竹崎分局感謝警消迅速救援，為台澳民間情誼添佳話。

    阿里山聯合所於9月17日中午1點30分許，接獲澳洲籍登山客Daisy報警請求協助，指同行女山友在塔山步道出現頭暈、嘔吐及缺氧情形，警方獲報後，立即由外事員警協助確認位置，並攜手消防分隊、監工區前往救援。救援小組於2點42分許抵達現場，發現女登山客Mathilda臉色蒼白，但仍可自行行走，研判應為高山症反應。

    搜救人員隨即以板車將該名患者接駁至一般道路，交由救護車轉送就醫治療。所幸經醫師檢查後該澳洲籍登山客並無大礙，隨即在友人陪同下返回住宿飯店休息。

    Mathilda等一行6人要搭乘高鐵返回台北前，18日上午10點特地至竹崎分局感謝警消迅速救援，並對台灣警察的救援效率及服務態度感佩不已。分局長吳誌權特別準備蘋果送給這群來自澳大利亞的年輕朋友，祝福他們在台灣的旅程「一路平安」，另贈送阿里山咖啡和高山茶當伴手禮，讓他們驚喜不已，感受到台灣滿滿的人情味。

    澳洲籍女青年到阿里山塔山步道登山高山症發作，阿里山警消急救援。（竹崎警分局提供）

    澳洲籍遊客一行6人離嘉前到竹崎警分局感謝警消神救援。（竹崎警分局提供）

    澳洲籍遊客一行6人離嘉前到竹崎警分局致意，獲贈阿里山咖啡和高山茶，感受台灣滿滿的人情味。（竹崎警分局提供）

