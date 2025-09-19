各界善心匯聚 澎湖消防局添海陸救援新利器

愛爾麗5號高規格救生艇，將成為澎湖海上救難利器。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/09/19 10:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕政府資源有限，民力卻無窮！澎湖縣政府消防局接受民間捐獻，分別獲得愛爾麗醫療集團捐贈「愛爾麗5號」高規格救生船、陳女士捐贈自動心肺復甦機，強化海陸救難性能，守護離島澎湖民眾及遊客性命安全，在政府資源有限的情況下，民間力量是支撐澎湖消防體系的重要後盾。

愛爾麗醫療集團董事長常如山斥資1400萬元，打造1艘高規格救生船，將捐贈給澎湖縣救難協會執行水域救援使用，現在台北市參加「國防航太展」，近期將送抵澎湖，預訂10月中旬在澎湖辦理捐贈儀式暨下水典禮。

另外，熱心公益的陳女士慷慨捐贈1台價值約新台幣95萬元的自動心肺復甦機 （CPR機）予澎湖縣政府消防局第二大隊湖西分隊，期盼協助提升第一線救護效能，守護更多寶貴生命。由廠商代表陳女士出席儀式，並將設備正式移交湖西分隊使用。

「愛爾麗5號」是軍規救生快艇（SAR），除了高速、耐浪、熱顯像夜間救援、能力外，還具備 智慧化操作、全天候任務適應性、強化結構設計、醫療與拖救支援等多功能，是1艘真正兼顧軍規強度與人道救援的高科技快艇；自動心肺復甦機（CPR機）能提供穩定且持續的胸外按壓，大幅提升現場急救效率與患者存活率，對於醫療資源相對不足、交通條件較為不便的離島地區而言，具有極高實用性與重要性。

陳女士捐贈自動心肺復甦機，給湖西消防分隊。（澎湖縣政府消防局提供）

