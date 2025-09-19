直升機維修、無交通船班 馬祖海巡隊後送東引婦女急救

一名東引女性鄉親18日疑似腎結石、泌尿道感染，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，馬祖海巡隊派出小艇後送婦女到南竿鄉縣立醫院就醫。（圖為馬祖海巡隊提供）

2025/09/19 10:12

〔記者俞肇福／綜合報導〕海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊於昨天（18日）16時許，接獲海巡署第11巡防區指揮部及東引衛生所通報，一名女性鄉親疑似腎結石、泌尿道感染，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，由於島上無專科醫生及設備，且因凌天航空直升機目前維修保養中及無交通船班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院急救。

艦隊分署馬祖海巡隊9月份迄今已執行4次島際間緊急後送任務，18日16時許再度扮演守護馬祖鄉親生命重要角色。由於東引直升機維保中，且已無交通船，馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-10082艇趕往馳援，由東引中柱港與金馬澎分署第10岸巡隊中柱安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，與縣立醫院人員合力將傷患接駁上救護車，送往連江縣立醫院急救。

請繼續往下閱讀...

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將刻不容緩，立即派艇協助後送就醫，114年度迄今共執行19次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極協助解決鄉親緊急醫療等後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

一名東引鄉婦女18日疑似腎結石、泌尿道感染，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，馬祖海巡隊派出小艇後送婦女到南竿鄉縣立醫院就醫，圖中救護車已在碼頭等候多時。（圖為馬祖海巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法