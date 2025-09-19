中國女遊金門車禍重傷昏迷 搭小三通「後送」返國治療

到金門旅遊的中國許姓女遊客發生車禍，傷勢嚴重，由金門紅十字會等單位協助啟動「後送」機制，搭乘小三通第1班客輪返回中國進一步治療。（記者吳正庭攝）

2025/09/19 09:46

〔記者吳正庭／金門報導〕到金門旅遊的中國許姓女遊客發生車禍，傷勢嚴重，今天由金門紅十字會協助啟動「後送」機制，搭乘小三通第1班客輪返回中國進一步治療。縣府參議陳祥麟說，「傷者為大」，依照許女先生的要求，協助許女返中，至於後續責任釐清，全案已由警方完成初步調查，待事情告一段落，雙方再進相關討論。

許女上午由衛生福利部金門醫院醫護人員陪同，躺在救護車的擔架上，直接進入小三通碼頭，再由金門紅十字會總幹事呂忠飛等志工協助，金門醫院加派1名護理人員隨船，與身為醫生的許女丈夫，搭小三通首班船前往廈門。

請繼續往下閱讀...

陳祥麟說，縣長陳福海關心許女狀況，18日下午即以指示「傷者為大」，全力協助許女家屬辦理相關事宜，因此，今天在遵重許女先生的要求下，協助安排一行人返回中國。

33歲的許女與友人來金門3天2夜自由行，未料在原計畫18日返程當天，在金湖鎮太湖路3段，疑遭後方小客車追撞，許女腦出血，傷勢嚴重，入院後即陷入昏迷，金門方今天啟動「後送」機制，協助返鄉治療。

與許女一起出遊的友人難過的靠在朋友身上。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法