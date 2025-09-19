為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國女遊金門車禍重傷昏迷 搭小三通「後送」返國治療

    到金門旅遊的中國許姓女遊客發生車禍，傷勢嚴重，由金門紅十字會等單位協助啟動「後送」機制，搭乘小三通第1班客輪返回中國進一步治療。（記者吳正庭攝）

    到金門旅遊的中國許姓女遊客發生車禍，傷勢嚴重，由金門紅十字會等單位協助啟動「後送」機制，搭乘小三通第1班客輪返回中國進一步治療。（記者吳正庭攝）

    2025/09/19 09:46

    〔記者吳正庭／金門報導〕到金門旅遊的中國許姓女遊客發生車禍，傷勢嚴重，今天由金門紅十字會協助啟動「後送」機制，搭乘小三通第1班客輪返回中國進一步治療。縣府參議陳祥麟說，「傷者為大」，依照許女先生的要求，協助許女返中，至於後續責任釐清，全案已由警方完成初步調查，待事情告一段落，雙方再進相關討論。

    許女上午由衛生福利部金門醫院醫護人員陪同，躺在救護車的擔架上，直接進入小三通碼頭，再由金門紅十字會總幹事呂忠飛等志工協助，金門醫院加派1名護理人員隨船，與身為醫生的許女丈夫，搭小三通首班船前往廈門。

    陳祥麟說，縣長陳福海關心許女狀況，18日下午即以指示「傷者為大」，全力協助許女家屬辦理相關事宜，因此，今天在遵重許女先生的要求下，協助安排一行人返回中國。

    33歲的許女與友人來金門3天2夜自由行，未料在原計畫18日返程當天，在金湖鎮太湖路3段，疑遭後方小客車追撞，許女腦出血，傷勢嚴重，入院後即陷入昏迷，金門方今天啟動「後送」機制，協助返鄉治療。

    與許女一起出遊的友人難過的靠在朋友身上。（記者吳正庭攝）

    與許女一起出遊的友人難過的靠在朋友身上。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播