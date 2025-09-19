為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    同路名搞烏龍！台中2行政區都有「育德路」7旬嬤陷迷途驚魂

    在警方協助下，計程車司機順利將張婦平安送回住家。（警方提供）

    2025/09/19 09:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名7旬張姓婦人，近日誤被計程車司機載到北區「育德路」，結果在綠園道徘徊，一度陷入迷途驚魂，所幸熱心民眾發現老婦人在綠園道上徘徊，懷疑其走失後立即報警，最後安全將她送回太平區育德路住家，虛驚一場，結束這場「育德路大冒險」。

    原來，張婦16日當天從北屯區的診所看診後，女兒貼心幫她叫了計程車，準備送回太平區的家，不料因為下車地點只標註「育德路」，卻沒有註明行政區，司機誤以為是北區的育德路，於是將她載到民權路口的綠園道下車。

    張婦當時看到綠園道樹蔭下有許多長者納涼，便毫不猶豫加入行列，與大家閒坐，熱心民眾見她神情徬徨，不斷詢問「妳從哪裡來？」、「要不要幫妳找家人？」這才驚覺她疑似迷途，趕緊報警求助。

    文正派出所巡佐洪人正與警員陳玫君隨即趕到現場，但張婦人生地不熟，只能提供自己與兒子名字，卻說不清楚住址，正當警方一邊安撫、一邊查證時，當初載她的計程車司機也急急忙忙折返尋人，大家這才恍然大悟，原來是一場地名誤會，在警方協助下，司機再次正確導航，順利將張婦平安送回太平區的「正牌」育德路住家，雖然過程驚險，幸好結局溫馨，讓眾人都鬆了一口氣。

