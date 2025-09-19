為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    93歲婆婆「叫不醒」中配媳婦竟裝箱棄屍淡水河

    新北市淡水驚傳箱屍案，專案小組、救難人員在淡水河畔搜尋未果，上月底在紅樹林沿岸發現遺骨，比對確認是失蹤王婦遺骨，將媳婦殷女送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水驚傳箱屍案，專案小組、救難人員在淡水河畔搜尋未果，上月底在紅樹林沿岸發現遺骨，比對確認是失蹤王婦遺骨，將媳婦殷女送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/19 09:25

    〔記者吳仁捷／新北報導〕一名93歲王姓老婦人8月初無故失聯，家屬緊急報案並PO網協尋，後來民眾在淡水河紅樹林段發現一截骨盆腔遺骸，比對確認是失蹤王婦，進一步過濾監視器，赫見王婦剛進門的40歲中國籍媳婦殷女曾在王婦失蹤前拖行一只行李箱，短暫出現捷運淡水站後方河畔，18日通知她到案，她辯稱發現婆婆叫不醒，不知如何處理，便趕緊處理遺體，警方依遺棄屍體罪嫌，將殷女移送法辦。

    警方8月8日受理家屬協尋後，在警友會、義行、義交、義工、巡守隊、里長等九個群組緊急發動協尋，未料仍在26日許發現遺骸，本月4日比對確認，後續通知殷女到案說明；警方初判，殷女到台灣不久，加上丈夫不在家，也擔心被責罵，才會慌張棄屍滅跡，事後也感到很愧疚、無言。

    王姓老婦人失蹤後，家屬在臉書等社群團體PO文協尋失蹤阿嬤「有相關消息請聯繫我們…無失智（只怕發生偶發性譫妄找不到家），日常活動自如、可上下樓梯，市場買菜串門子，已報案，請轉發......」；當家屬接獲通知確認遺骨就是自家老阿嬤時，難掩哀痛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播