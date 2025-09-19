93歲婆婆「叫不醒」中配媳婦竟裝箱棄屍淡水河

新北市淡水驚傳箱屍案，專案小組、救難人員在淡水河畔搜尋未果，上月底在紅樹林沿岸發現遺骨，比對確認是失蹤王婦遺骨，將媳婦殷女送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/19 09:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名93歲王姓老婦人8月初無故失聯，家屬緊急報案並PO網協尋，後來民眾在淡水河紅樹林段發現一截骨盆腔遺骸，比對確認是失蹤王婦，進一步過濾監視器，赫見王婦剛進門的40歲中國籍媳婦殷女曾在王婦失蹤前拖行一只行李箱，短暫出現捷運淡水站後方河畔，18日通知她到案，她辯稱發現婆婆叫不醒，不知如何處理，便趕緊處理遺體，警方依遺棄屍體罪嫌，將殷女移送法辦。

警方8月8日受理家屬協尋後，在警友會、義行、義交、義工、巡守隊、里長等九個群組緊急發動協尋，未料仍在26日許發現遺骸，本月4日比對確認，後續通知殷女到案說明；警方初判，殷女到台灣不久，加上丈夫不在家，也擔心被責罵，才會慌張棄屍滅跡，事後也感到很愧疚、無言。

王姓老婦人失蹤後，家屬在臉書等社群團體PO文協尋失蹤阿嬤「有相關消息請聯繫我們…無失智（只怕發生偶發性譫妄找不到家），日常活動自如、可上下樓梯，市場買菜串門子，已報案，請轉發......」；當家屬接獲通知確認遺骨就是自家老阿嬤時，難掩哀痛。

