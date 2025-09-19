獨家》檢警追「美濃大峽谷」黑手 驚見藍綠大咖民代牽涉其中

檢警追查美濃大峽谷案，驚見藍綠大咖牽涉其中。（記者李惠洲攝）

2025/09/19 09:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃大峽谷案引發藍綠政治攻防，檢警追查後發現，偵辦盜挖及回填廢棄物可分為兩條方向，一是地主、二是機具。知情者指出，地主部分，幕後黑手是與藍營有關的民代和家屬負責操盤，而機具部分，則是由綠營民代的前夫與地方角頭合作引入，目前檢警已釐清案件全貌，正積極查辦中。

美濃吉洋地區20多年前即被不法砂石業者盯上，良田被盜採砂石，檢警雖介入偵辦將不法業者繩之以法，但地主擺爛不回填，造成「美濃大峽谷」。深藍背景的前地方民代之子，引入屏東里港幫盜挖集團進入美濃回填廢棄物，另美濃某藍營背景的里長之子有意插手土石利益被排擠，爭利失敗後四處檢舉意圖「玉石俱焚」。

知情者指出，與國民黨立委柯志恩一起會勘的地主石麗君，就是「地主集團」成員之一，該集團由藍營有關的民代和家屬負責操盤，在美濃地區募資、找地主合作，一起大賺回填廢棄物的不法利益。

地主找到了，還得要有怪手、砂石車等機具幫忙載運，於是藍營民代和家屬找上綠營民代的前夫，透過綠營民代的前夫找上地方角頭引入機具，「藍綠合作」一起大賺黑心錢破壞美濃的良田。

知情者指出，此案除了柯志思「傻傻搞不清楚狀況」被人利用當棋子外，該名綠營民代還是某綠營大咖佈局高雄市長初選的重要樁腳，隨著案情逐漸被檢警掌握，藍綠民代的真實身分曝光後，勢必衝擊明年市長初選和大選。

