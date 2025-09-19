為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    保全員連2天沒上班 警消及時破門救命

    吳男因患有高血壓，前晚洗澡後，不慎跌倒在冰箱旁無法起身。警方獲報會同消防隊員破門救他一命。（記者林嘉東翻攝）

    吳男因患有高血壓，前晚洗澡後，不慎跌倒在冰箱旁無法起身。警方獲報會同消防隊員破門救他一命。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/19 09:05

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市1名患有高血壓的黃姓男子失聯沒上班，公司主管擔心他安危報警。新北市瑞芳警分局員警會同消防隊員破門，赫見他倒在冰箱旁，因病無法起身，拿放在客廳裡的手機對外求助，只能喝冰箱裡的水果與食物果腹，還好警方及時破門救了他一命。

    警方調查，58歲獨居在新北市瑞芳區的黃姓男子，在新北市汐止區一家保全公司上班，由於他前天沒上班，公司主管打電話聯絡不上他，昨天上午8時許又沒來上班，主管擔心他安危，上午10點多向瑞芳派出所報案。

    員警楊沛盛、廖冠綸獲報後趕往，發現黃男住處大門反鎖且屋內無人應答，經調閱監視器確認黃男未曾外出，隨即通知黃的弟弟到場，並與消防合作破門進屋；警消進入屋內，聽見廚房傳來微弱呼救聲，發現黃男躺在冰箱旁，已出現脫水等症狀，趕緊將他送往衛福部基隆醫院救治，所幸無生命危險。

    據指出，黃男前晚洗完澡後，走至冰箱時突感暈眩跌倒後無法起身，手機又放在客廳無法對外聯繫，只能倒臥冰箱旁，以少量食物及水果勉強維生，還好保全公司主管發現他連2天沒來上班，又聯絡不上黃男趕緊報案。

    黃男獲救後，黃的弟弟不斷感謝警方與消防員及時救援，若再晚一步恐發生憾事。瑞芳派出所副所長吳界元呼籲，家中若有獨居長者或親友，應保持定期聯繫並留意生活作息；如發現異常，務必及早通知警方或相關單位協助，避免意外發生。

    吳男因患有高血壓，前晚洗澡後，不慎跌倒在冰箱旁無法起身。警方獲報會同消防隊員破門救出他後送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    吳男因患有高血壓，前晚洗澡後，不慎跌倒在冰箱旁無法起身。警方獲報會同消防隊員破門救出他後送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

