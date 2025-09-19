為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕拒攔檢爆警匪追逐 越籍男自摔遭圍捕送辦

    阮男逃竄入小巷道，員警自後追緝。（記者邱俊福翻攝）

    阮男逃竄入小巷道，員警自後追緝。（記者邱俊福翻攝）

    2025/09/19 09:08

    〔記者邱俊福／台北報導〕20歲的阮姓越南籍男子，前天凌晨酒後騎機車欲返家，遇上正執行巡邏勤務的台北市警信義分局六張犁派出所員警，員警見他未戴安全帽，行車又搖搖晃晃，立即上前攔查，詎料阮男拒攔加速往小巷道逃竄，暗夜爆發警匪追逐，最後阮男自摔棄車，警方順利圍捕到案。

    警方表示，前天凌晨，員警在轄內執行巡邏勤務時，發現阮男騎乘輕型機車，不僅未戴安全帽，且行車過程中搖晃不穩，立即上前要求停車受檢，阮男聞訊拒絕停車，還加速逃逸，員警除一路自後追緝，同時呼叫線上同仁支援展開攔截圍捕。

    過程中，阮男為擺脫追捕，往小巷道加速竄逃，員警一路鳴警笛狂追，最後阮男於北市富陽街21巷不慎自摔，棄車逃入一旁巷內，員警見狀，將入口堵住，另名員警於出口阻截，順利壓制逮捕阮男。

    由於阮男自摔導致臉部受傷，又身上散發濃厚酒氣，員警將其送往台北醫學大學附設醫院救治，阮男清醒後同意接受酒測，後以呼氣酒精濃度測試，酒測定值達 0.40mg/L，已逾法定標準，訊後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

    阮男自摔棄車逃入附近巷道。（記者邱俊福翻攝）

    阮男自摔棄車逃入附近巷道。（記者邱俊福翻攝）

    警方將阮男壓制逮捕。（記者邱俊福翻攝）

    警方將阮男壓制逮捕。（記者邱俊福翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播