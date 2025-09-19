酒駕拒攔檢爆警匪追逐 越籍男自摔遭圍捕送辦

阮男逃竄入小巷道，員警自後追緝。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/19 09:08

〔記者邱俊福／台北報導〕20歲的阮姓越南籍男子，前天凌晨酒後騎機車欲返家，遇上正執行巡邏勤務的台北市警信義分局六張犁派出所員警，員警見他未戴安全帽，行車又搖搖晃晃，立即上前攔查，詎料阮男拒攔加速往小巷道逃竄，暗夜爆發警匪追逐，最後阮男自摔棄車，警方順利圍捕到案。

警方表示，前天凌晨，員警在轄內執行巡邏勤務時，發現阮男騎乘輕型機車，不僅未戴安全帽，且行車過程中搖晃不穩，立即上前要求停車受檢，阮男聞訊拒絕停車，還加速逃逸，員警除一路自後追緝，同時呼叫線上同仁支援展開攔截圍捕。

過程中，阮男為擺脫追捕，往小巷道加速竄逃，員警一路鳴警笛狂追，最後阮男於北市富陽街21巷不慎自摔，棄車逃入一旁巷內，員警見狀，將入口堵住，另名員警於出口阻截，順利壓制逮捕阮男。

由於阮男自摔導致臉部受傷，又身上散發濃厚酒氣，員警將其送往台北醫學大學附設醫院救治，阮男清醒後同意接受酒測，後以呼氣酒精濃度測試，酒測定值達 0.40mg/L，已逾法定標準，訊後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

阮男自摔棄車逃入附近巷道。（記者邱俊福翻攝）

警方將阮男壓制逮捕。（記者邱俊福翻攝）

