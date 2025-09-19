淡水9旬婦人間蒸發！河畔發現遺骨 警追出媳婦拖行李箱棄屍

新北市淡水驚傳箱屍案，淡水區王姓老婦人失蹤，專案人員過濾監視器，發現同住媳婦曾拖行行李到淡水河畔，專案小組、搜救人員連日在河畔打撈未果，最後由高灘地人員在岸邊發現。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水驚傳箱屍案！一名93歲王姓老婦人8月初無故失聯，家屬緊急報案並PO網協尋，後來民眾在淡水河紅樹林段發現一截骨盆腔遺骸，比對確認是失蹤王婦，進一步過濾監視器，赫見王婦剛進門的中國籍媳婦殷女曾在王婦失蹤前，拖行一只行李箱，短暫出現捷運淡水站後方河畔，18日通知她到案，她辯稱看見婆婆叫不醒，不知如何處理，便趕緊將遺體處理，警方依遺棄屍體罪嫌，將殷姓女子移送法辦。

據了解，淡水警分局上月8日受理93歲王姓婦人失蹤案件後，立即展開協尋，家屬也透過官方臉書、淡水各大社群平台廣為發布訊息；而員警調閱監視器畫面，發現王婦40歲媳婦殷女在上月8日，曾拖行沉重行李箱出現在淡水河邊，短暫消失後再度出現，行李箱重量明顯減輕，警方懷疑她與王婦失蹤有關。

案發後，王婦家屬及員警、消防人員多次沿淡水河岸日夜展開搜尋，但始終未能發現王婦蹤跡，案件一度陷入膠著，直至上月26日，高灘處外包淨灘人員在紅樹林沼澤樹叢發現疑似女性遺骸，鑑識中心採集骨盆腔DNA比對，確認身分確為失蹤的王姓婦人。

王婦家屬提告，淡水警方通知殷女到案，依涉嫌遺棄屍體罪嫌函送士林地方檢察署偵辦；全案仍持續深入調查，警方將全力釐清是否涉及其他刑責，以完整還原事實真相。

新北市淡水區王姓老婦人失蹤，家屬曾PO網協尋。（記者吳仁捷翻攝）

