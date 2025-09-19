為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    苗縣攔阻9件「地面師」詐騙 保住民眾近5千萬不動產

    地政處呼籲民眾儘速申辦「地籍異動即時通」服務，隨時掌握自身不動產異動情形。（圖由縣府提供）

    2025/09/19 08:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕詐騙案件層出不窮，其中「地面師」詐騙覬覦不動產，受害金額也大。苗栗縣政府地政處與警察局合作，強化第一線防詐作業，今年1至8月已成功攔阻9件不動產詐騙案件，攔阻金額高達4980萬元，地政處並呼籲民眾儘速申辦「地籍異動即時通」服務，隨時掌握自身不動產異動情形。

    地政處表示，為防範不動產詐騙事件發生，地政處及地政事務所與縣警察局刑事警察大隊及各分局偵查隊共同建立「苗栗地政及檢警可疑地籍異動」通報機制，藉此橫向聯繫窗口，保持緊密聯繫。

    各地政事務所第一線人員受理高風險抵押權設定案件時，主動進行關懷提問，一旦發現民眾疑似遭詐騙，即可立即通報警方介入了解，已多次發揮成效，今年1至8月已成功攔阻9件不動產詐騙案件，攔阻金額高達4980萬元。副縣長邱俐俐也頒獎給頭份、竹南及苗栗地政事務所主任。

    地政處提醒民眾，在辦理高價值不動產交易或抵押設定時，務必詳加了解契約內容及法律效果，尤其在遇到須連件申辦預告登記或信託登記案件，或收取高額代辦費或服務費等不合理情形時，務必提高警覺。

    地政處說，民眾申辦案件如有代辦需求，應選擇合法開業、登記立案之地政士，以確保權益不受侵害。如有任何疑問，可洽縣府地政處或各地政事務所。

    副縣長邱俐俐頒獎給頭份、竹南及苗栗地政事務所主任。（圖由縣府提供）

