專偷上萬元高價安全帽 屏東男搭火車北上作案被逮

陳嫌在台鐵台中站機車停放區偷取民眾擺放在機車上的安全帽。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/19 08:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕家住屏東的21歲陳姓男子，專門搭乘台鐵北上至台中、新竹等地車站，伺機偷取機車停放區內的高檔機車安全帽，再藏放在站體內的置物櫃中，事後伺機對外兜售。鐵路警察經連月蒐證追查，終於將再次北上作案的陳嫌在台鐵台中站內緝獲，並在台鐵嘉義車站置物櫃起獲待銷贓的安全帽1頂，訊後依法移送偵辦。

鐵警察局表示，近期台鐵台中車站內接連發生價值超過2萬元高單價專業級機車安全帽失竊案件，鐵警局台中分局立即成立專案小組深入追查，調閱監視器比對及分析犯罪模式後，報請台中地檢署指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

案經專案小組偵查發現，涉嫌竊盜的嫌犯行竊手法熟練，作案過程除刻意躲避監視鏡頭外，還藉由變裝並不斷轉乘火車試圖製造斷點，增加偵辦難度。

專案小組擴大追查範圍，循線追查至屏東藏匿處，鎖定陳姓嫌犯，查出陳嫌自今年8月起利用火車為主要交通工具，連續在台中車站及新竹等地潛入機車停車場，竊取民眾放置機車上的高級安全帽，得手後轉售牟利。

專案小組鎖定陳嫌身分後，發現陳嫌9日又要搭乘火車至台鐵台中車站，研判應是想要再度犯案，警方當日10時許在台中車站順利將陳嫌拘捕到案。

警方在偵訊中，查出陳嫌每次得手後都會將贓物置放在台鐵其他車站的置物櫃內，事後再伺機對外兜售與交易，另循線在台鐵嘉義車站置物櫃起獲待銷贓的安全帽1頂，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

陳嫌專竊取高檔且昂貴的安全帽。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法