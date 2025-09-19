路口無待轉號誌婦人車禍亡 高市交通局被判國賠18萬定讞

許婦騎機車因交通號誌規劃不當，導致車禍死亡，經高雄高分院改判交通局敗訴後，並被最高法院維持並定讞。（記者鮑建信攝）

2025/09/19 06:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市許姓婦人騎機車行經交岔路口，因待轉區未規劃相應的號誌供遵循，導致她發生車禍死亡，家屬請求國家賠償653萬元，高等法院高雄分院審理後改判交通局賠償18萬元，許婦家屬上訴被駁回並定讞。

據了解，2021年9月6日下午，許婦騎機車經過橋頭區典昌與河北路交岔路口，在待轉區等候左轉進入河北路，卻因未設置交通號誌而無所依循，只能參考典昌路由北往南車道號誌，起步後與小貨車碰撞死亡，家屬認為市府設計不當，要求國家賠償精神撫慰金共653萬元。

交通局則說，肇事路段附近設有「公路總局養護終點」標牌，足以證明待轉區為養工處劃設，有關標誌、標線及號誌規劃設計等事宜，均屬養工處權責，被告不是國賠求償對象，拒絕賠償。

地院判決交通局勝訴，但高雄高分院卻認為許婦駛經無號誌的交岔路口，未禮讓幹線道車輛，及未注意車前狀況確有過失，但該處若設置相應的行車管制號誌供遵循，應可避免或減輕事故發生，認為交通局也有少許過失，改判賠償18萬元，並經最高法院維持，全案落幕。

