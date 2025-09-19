官方掛保證「100％MIT」！ 宏宇農產拿越南貨充數被抓包

宏宇農產曾獲農糧署南區分署時任分署長羅正宗（左）表揚「100%台灣製造」，卻進口越南果乾混充MIT販售。（農糧署南區分署分署提供）

2025/09/19 07:05

〔記者王捷／台南報導〕曾被農糧署南區分署表揚「100%台灣製造」的宏宇農產，從越南進口蔬果卻標台灣產地，負責人張宏宇被台南地方法院依加重詐欺與販賣攙偽食品判刑10月，宣告緩刑3年並向公庫支付70萬元、公司罰金30萬元，全案可上訴。

經過法務部調查局台南市調查處調查，2018年1月至2023年7月間，張男以越南進口芋頭條、菠蘿蜜、地瓜、紫地瓜、香蕉等脆片，於台南廠內與台灣製造的秋葵、香菇、四季豆、紅蘿蔔、蘋果乾等不同比例混合，分裝各種規格標示「台灣製造」販售。

請繼續往下閱讀...

或是直接將越南來源脆片直接裝入印有「產地台灣」的包裝，以每包24元至360元不等售予國內業者與不特定消費者，販售管道含自架網站「宏宇一番選」與蝦皮，法院認定，宏宇農業的不實標示、網路公開販售獲利約69萬元，台南地檢署依食品安全衛生管理法與刑法加重詐欺提起公訴。

法院認為，張男長期以牟利為目的，持續在網路陳列販售攙偽食品，將進口農產品標示為台灣生產，侵害交易安全與消費者知情權，觸犯販賣虛偽標示商品、以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、販賣攙偽食品等罪，屬想像競合，以從重的加重詐欺處斷。

張男在偵查及審判均自白且繳回犯罪所得，所以達到減刑條件，法院審酌張男沒有前科、犯後態度等條件，宣告緩刑3年，並諭知於判決確定後1年內向公庫支付70萬元。宏宇公司因犯食品安全衛生管理法第49條第1項前段之罪，科處罰金30萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法