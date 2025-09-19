為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    從襁褓被拋棄近50年 「沒看過的母親」裁定免扶養

    母親在孩子僅8個月大時離家，今年孩子年近50歲，才被通知承擔扶養義務，法院認情節重大，裁定免除。（資料照）

    母親在孩子僅8個月大時離家，今年孩子年近50歲，才被通知承擔扶養義務，法院認情節重大，裁定免除。（資料照）

    2025/09/19 07:29

    〔記者王捷／台南報導〕一名母親在孩子約8個月大時離家，直到今年3月，孩子都已經48歲了才知母親在長照中心需要扶養，孩子成長過程中從未看過母親，多年來受盡閒言閒語，台南地方法院裁定，免負擔對母親的扶養義務。

    據了解，父親與母親於1977年結婚，母親離家時，孩子才8個月，從此再也沒看過母親，也未負擔生活費或探視，孩子由父親與祖父母撫養至長大。孩子並稱，自有記憶以來與母親無互動，在社會關係中以單親家庭自處。

    今年3月醫院函知母親急診住院，台南市政府社會局召集家屬協調重大醫療決策與安置事宜。孩子表示，如今自己也身為父母，須扶養未成年子女，若再負擔對母親的扶養，顯對其生活造成不合理壓力，因而聲請免除義務。

    法院調閱稅務資訊連結作業查詢，確認母親無力自立生活，原則上可向直系血親卑親屬請求扶養，但仍須衡量是否顯失公平。

    依民法規定，父母未盡扶養義務，且情節重大者，法院得減輕或免除孩子的扶養義務，如今如果強令孩子在近50歲時承擔對長期疏離之母親的扶養，於情於理均屬顯失公平，所以裁定免除孩子之扶養義務。

    圖
    圖
