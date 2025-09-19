為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    南警持棍闖河粉店欲抓車手 顧店越南看護嚇到辭職

    由於看護無法溝通，不知道警方來搜索，看到幹探持棍，嚇到破防離職。（民眾提供）

    由於看護無法溝通，不知道警方來搜索，看到幹探持棍，嚇到破防離職。（民眾提供）

    2025/09/19 07:18

    〔記者王捷／台南報導〕南警追捕越南籍車手，搜索越南河粉店，當時店內打烊，只留中文不好的越南看護打掃，看到3、4位幹探持警棍闖入，被嚇到辭職，警方則強調有搜索票。律師林育弘說，依法搜索要有人在場，可能包含不懂中文的看護。

    河粉店的老闆娘是北越人，來台灣25年，平時常協助檢警或移民署擔任翻譯，也願意主動報案檢舉違法的越南人，因此派出所對她相當信任，餐廳一樓經營小吃，二樓設有KTV與休息房間，偶爾也會提供未能回家的移工暫宿。

    老闆娘指出，月初她回越南，由前夫看店，4日晚間打烊後，看護在整理環境時，警方突然闖入。看護因無法以中文溝通，想撥打電話給她卻遭制止，警方逕自持警棍上樓搜索，未有收穫。翌日又有另一組人員到店裡，前夫質疑未見警方出示搜索票，認為應通知他在場。警方回應，若有疑慮可向分局長檢舉。

    依台南地方法院的嚴格標準，其他警官認為，越南車手恐怕不只是去吃河粉這麼簡單，現在台南地檢署幾乎不聲請車手的搜索票，能拿到南院核發的搜索票，一定有相當證據。

    被指控的分局偵查隊則強調，有監控車手的行蹤，嫌犯有在河粉店停留，隨後又搭火車北上，警方是跟鐵路警察配合才逮到人，近期外籍車手佔ATM提款車手人數應有3分之2，且領了錢沒幾天就出境，是治安隱憂。

    律師林育弘說，刑事訴訟法148條規定，搜索時應要有住居人、看守人或代表人在場，如果沒有人在，可以找鄰居或自治團體的職員。只要現場有稍微管理能力的人在場就可以搜索，或許也包含清潔的外傭。

    台南這間越南河粉店經營10多年，老闆娘來台灣25年，時常協助警方。（記者王捷攝）

    台南這間越南河粉店經營10多年，老闆娘來台灣25年，時常協助警方。（記者王捷攝）

    店家指出，當天只有一位中文不好的越南籍看護在收拾東西，根本不知道警方在說什麼。（民眾提供）

    店家指出，當天只有一位中文不好的越南籍看護在收拾東西，根本不知道警方在說什麼。（民眾提供）

