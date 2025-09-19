漁船頻繁進港卻沒漁貨 海巡翻出十多箱走私「白牌菸」

海巡署台南查緝隊鎖定「穩成168」漁船，晚間7時登檢搜索。（民眾提供）

2025/09/19 06:54

〔記者王捷／台南報導〕台南安平漁港18日晚上查獲10多箱白牌走私菸，海巡署台南查緝隊鎖定「穩成168」漁船，晚間7時登檢搜索，在艙間起出十多箱「白牌」紙菸，現場清點並持續追查流向與來源，全案將依菸酒管理法偵辦。

舉了解，「穩成168」近月頻繁出入安平漁港，但漁獲不高與作業成本不成比例，單位先行蒐證，認定有不法風險，台南地方法院聲請搜索票。

18日傍晚6點半，船返港靠泊，專案人員在港邊部署，晚間7時進港靠近後即展開查艙，於甲板機械旁艙口與暗間陸續發現成箱菸品，雖然有標示品牌，但又有我國健康警示圖文，被初步認定為俗稱白牌的未經許可輸入菸。

專案人員先就現場人員與船方進行偵訊與釐清，箱內為相同品牌的商用包裝，每箱多條，外裝袋有批次貼紙，疑為集中運補上岸再轉運。警方與海巡同步調閱進出港通關紀錄與通聯，並追查是否涉及陸上接應車輛與銷貨據點。因為查獲地點在漁港作業區，後續也將比對漁船油料、冰儲與進出海況，以釐清不法航次。

走私香菸的處罰主要依菸酒管理法，海巡人員俗稱的「白牌」菸，是在國外設置菸廠，以低廉成本製作的香菸，再透過走私渠道進入國內，主攻通路像檳榔攤、雜貨店等，售價約每包35元到50元，是很常看到的走私品項。

依據菸酒管理法45條規定，若屬輸入私菸，最重可處3年以下有期徒刑，並得併科20萬元以上至1000萬元以下罰金；若只是販賣、運輸、轉讓或貯放私菸，屬行政罰，處3萬元以上50萬元以下罰鍰，金額可因查獲物現值而加重。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

紙箱包裹海巡人員俗稱的「白牌」菸。（民眾提供）

漁船暗間藏著用垃圾袋包裹的走私菸。（民眾提供）

