9/18 今彩539頭獎開2注！桃園包辦

9月18日

〔即時新聞／綜合報導〕9月18日開獎的第114000227期今彩539頭獎開出2注，分別由桃園市桃園區同安里新埔六街126號1樓「福多多彩券行」、桃園市桃園區長德里中正五街278號（1樓）「錢來也彩券行」開出，第114000075期威力彩頭獎則摃龜。

第114000075期威力彩中獎號碼為「第一區：10、20、25、28、32、36。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共164注中獎，每注可得4000元；陸獎共1257注中獎，每注可得800元；柒獎共2235注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2951注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6361注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9446注中獎，每注可得100元。

第114000227期今彩539中獎號碼為「05、12、14、23、33」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6698注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1477注中獎，每注可得50元。

第114000227期39樂合彩中獎號碼為「05、12、14、23、33」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9895注中獎，每注可得1125元。

第114000227期3星彩中獎號碼為「683」。壹獎共122注中獎，每注可得1萬元。

第114000227期4星彩中獎號碼為「1587」。壹獎共32注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

