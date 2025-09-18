為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄男騷擾前女友 深夜傳訊「妳有出場過夜？看性病沒？」

    楊男涉嫌違反保護令，又傷害前同居女友的男友，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    楊男涉嫌違反保護令，又傷害前同居女友的男友，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    2025/09/18 20:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市楊姓男子涉嫌多次恐嚇、騷擾前同居女友，甚至醋勁大發，持刀追砍她男友，被依違反保護令等罪判囚。高等法院高雄分院以他有8次被通緝紀錄等原因拒絕交保，並裁定延長羈押。

    判決書指出，2024年7月7日深夜，被告楊男違反保護令，涉嫌傳簡訊予同居甲女：「請問妳是不是有出場過夜的…是想問妳是不是今天有去看性病」、「哥阿說一切等他出國再去砍妳媽妳爸、要讓妳死」等語。

    同年10月5日上午，楊男發現她的轎車停在鳳山區明鳳12街，涉嫌將4個輪胎放氣後，在附近徘徊時，見她和男友共騎機車，頓時惱羞成怒，朝她們丟擲磚塊，甚至持菜刀追砍他，導致手腳等多處受傷。

    高雄地院依違反保護令和傷害罪，分別判處楊男易科刑10月和坐牢1年6月，他不服上訴，並要求交保。

    高雄高分院調查，2016年至2024年間，楊男先後因恐嚇、妨害自由、偽造文書、家庭暴力、傷害等案，被通緝高達8次，並多次因違反保護令判罪定讞，認定有逃亡、反覆實施犯罪之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

