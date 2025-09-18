為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    金門騎微電車碰撞轎車 中國女遊客傷勢嚴重

    2025/09/18 20:54
    來金門旅遊的中國女觀光客騎乘微型電動車與後方小客車發生碰撞。（金門縣警察局提供）

    來金門旅遊的中國女觀光客騎乘微型電動車與後方小客車發生碰撞。（金門縣警察局提供）

    中國女觀光客騎乘的微型電動車遭到撞擊，後端受損嚴重。（讀者提供）

    中國女觀光客騎乘的微型電動車遭到撞擊，後端受損嚴重。（讀者提供）

    〔記者吳正庭／金門報導〕1名中國許姓女觀光客今天騎微型電動車行駛於金湖鎮太湖路3段慢車道，疑與後方同向李女駕駛白色小客車碰撞，許女腦出血傷勢嚴重，送醫仍陷入昏迷，家屬聞訊立刻搭廈門小三通班船趕至金門，許女由衛生福利部金門醫院插管救護。

    縣警局金湖分局指出，下午1點半左右，許女騎乘租賃微型電動二輪車，行駛於金湖鎮太湖路3段慢車道，遭李女駕駛白色小客車自後方碰撞，許女當場頭部受傷昏迷，緊急送至金門醫院搶救；警方對未受傷的李女實施酒測，酒測值0，許女因傷重無法吹氣受檢，將另行抽血檢驗，肇事原因由警方調查中。

    許女先生是醫生，聞訊後在移民署、金門紅十字會會長許玉昭、總幹事呂忠飛協助下，第一時間搭小三通班船抵達金門，趕辦入境手續後立刻趕赴金門醫院，關切正在加護病房搶救中的妻子。

    呂忠飛說，明天一早會協助許女及許女家屬，搭乘小三通班船返回中國泉州。

    金門紅十字會總幹事呂忠飛說，明天協助許女及許女家屬搭乘小三通班船返回中國進一步治療。（讀者提供）

    金門紅十字會總幹事呂忠飛說，明天協助許女及許女家屬搭乘小三通班船返回中國進一步治療。（讀者提供）

