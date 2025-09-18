刺青人夫性侵女網友還錄影 法院重判他8年

蕭姓人夫全身刺青，假冒帥氣友人照片，騙得小敏私密照後約碰面，未料蕭竟恐嚇小敏要將她的私密照外流，被控邊錄影邊拍下小敏幫他口交過程，再性侵得逞，法院依蕭男犯強制性交罪判處8年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/09/18 20:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕已婚蕭姓男子全身刺青，在交友軟體上冒用帥氣友人照片，騙得小敏（化名）私密照後約碰面，未料蕭竟恐嚇小敏要將她的私密照外流，被控邊錄影邊拍下小敏幫他口交過程，再性侵得逞，另2度誆稱幫小敏買汽車套件與名牌包，合計詐得台幣14萬餘元。基隆地院審理後，依蕭男犯強制性交罪判處8年6月徒刑，另犯2個詐欺取財罪，合併判處6月徒刑。

判決指出，蕭男在2年前4月在「探探」交友軟體上，冒用鍾姓友人帥氣照片結識小敏，2人在網路交談過程中，蕭被控騙取小敏露臉私密照，並在獲知小敏想買敞篷車遮風罩時，誆稱可以幫小敏代購，小敏信以為真匯款5萬8千元到蕭男帳戶後，卻未收到遮風罩。

接著，蕭男約小敏到她住處碰面，小敏見到蕭後，發現他全身刺青，與交友軟體上的照片不符，要求他離開；未料，蕭竟恫嚇小敏：「如果今天沒有讓我爽的話，我不會離開，而且將會將你傳給我的照片散布出去」，小敏怕照片外流，只好就範；未料，蕭男命小敏替他口交時，用手機拍下整個過程，隨後蕭男進小敏住處浴室洗完澡，再次恐嚇小敏「若不配合，會將照片散布出去，還會找朋友一起到妳家」，再次性侵小萱得逞。

事後，蕭男又誆稱他為了與小敏交往，買了1個價值22萬元的名牌包送小敏，後因小敏不願意跟他交往，要負擔名牌包1半費用，小敏只好轉帳9萬元到蕭男帳戶；小敏事後發現她遲未收到遮風罩與名牌包，憤而報警控告遭蕭性侵。檢方調查後將蕭依強制性交罪與詐欺罪嫌將蕭起訴。

法院審理時，蕭男辯稱並未違反小敏意願；法官痛斥，蕭已婚生子，竟假冒友人身分加入交友軟體，除詐騙小敏的錢外，另設局恐嚇散布小敏私密照，性侵小敏，僅為圖一己私慾，依強制性交罪判處蕭男8年6月徒刑，另犯2個詐欺取財罪，各判處3月、與4月徒刑，合併應執行6月徒刑，並追徵蕭詐得的14萬餘元。

