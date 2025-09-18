為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高中生大安濱海樂園溺斃 中市府「戲水區標示不足」判賠218萬

    王生到大安濱海樂園戲水溺斃。（資料照）

    王生到大安濱海樂園戲水溺斃。（資料照）

    2025/09/18 19:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓高中生前年到大安濱海樂園戲水溺斃，家屬控訴市府警示不足、管理失職，台中地方法院近日審結，認定市府風景區管理所未明確標示戲水區域，確有疏失，判決應賠償死者父母合計218萬餘元。全案仍可上訴。

    判決指出，2023年6月3日下午，年僅17歲王姓高中生與兩名同學到台中市大安濱海樂園戲水，兩小時後突然失聯，經消防單位連續兩日動員搜索，直到6月5日清晨才發現王生遺體，檢方相驗確認因溺水窒息身亡。

    王姓少年父母悲痛欲絕，認為市府管理失當導致憾事發生提起國賠訴訟，家屬指出，現場「遊客須知」與「敬告遊客」等告示牌字體過小、內容模糊，未能明確告知可戲水區域，也未於退潮時懸掛警告紅旗，所謂「沙灘戲水區」僅設旗桿卻無旗幟、繩索，退潮時形同無效，讓遊客難以辨識範圍。

    市府風管所抗辯，現場已有警告標示，依《國家賠償法》人民若仍從事具危險性活動，國家不負賠償責任，救生協會則主張，王生已17歲，應能理解告示內容，且實際戲水位置已超出戒護範圍500公尺，責任不在管理單位。

    法院審理後認為，雖現場告示牌標示座標與經緯度數字，但一般遊客難以理解，更無法用肉眼辨識，戲水區僅立竹竿，既無旗幟也未以繩索相連，根本未形成有效區域，確實屬於標示不足，至於救生員部分，溺水地點已遠離戲水區約1公里，難以即時察覺異狀，因此不認定救援有過失。

    圖
    圖
