    首頁　>　社會

    北市議會舊址地上權案爆詐貸近5億 金毓泰前執行長6人遭檢調約談

    2025/09/18 19:07

    〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，豪昱營造等公司於2017年至2020年間，為爭取台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮核心近萬坪地上權等案，成立金毓泰等公司，分別向多家銀行申請45億、8億及3.9億元貸款額度後，舊經營團隊卻涉使用不實合約、發票、假照片，營造工程有如期進行假象，向銀行詐得合計近5億元。台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索，約談金毓泰舊團隊李姓執行長等6人。

    位於北市忠孝西路與中山南路的台北市議會舊址地上權案，共有「A、E」區與「B、D」區，其中，「A、E」區基地面積高達2025坪的地上權，2017年間由豪昱營造公司為授權代表的合作聯盟，以投標權利金28.88億元得標，並以專案公司「金毓泰」名義完成簽約。

    「B、D」區面積共521坪地上權，2018年間由豪昱營造與福清營造2家所組成的合作聯盟，以9.11億元得標，由專案公司「金毓通」簽約。2018年間，豪昱營造組成聯盟再以5.47億元標下林口力行段面積高達9373.13坪土地的地上權，由專案公司金毓陞完成簽約。

    台北市議會舊址「A、E」區地上權案，從郝龍斌市長任內開始歷經5度流標，一直到柯文哲任內將權利金底價從60億元降為28.68億元才順利標脫；柯文哲當時動土典禮致詞時還說：「這裡是西區門戶計畫的起點…大概5到6年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣，到處都是高樓大廈」。

    未料，檢調卻獲報，金毓泰、金毓通、金毓陞為此先後向銀行申請貸款，獲得貸款額度分別為45億元、8億餘元、3.9億元，未料，舊經營團隊疑似使用不實合約、發票、假照片，營造工程有如期進行假象，向銀行申請動撥，分別詐得2.8億元、5000多萬元、1.5億元；2020年間，廖姓董事長跳票失聯。

    檢察官游欣樺今日指揮台北處搜索李姓執行長等人住居處及相關子公司等7處，約談李男等6人，全案朝違反「商業會計法」商業負責人填製不實會計憑證、「銀行法」詐欺銀行等罪嫌偵辦。

