為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    傻眼！無照男大生酒駕被攔秒演路人 警眼前熄火讓座同學頂替

    陳姓男大生酒駕被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳姓男大生酒駕被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人。（記者蔡淑媛翻攝）

    2025/09/18 18:42

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕19歲陳姓男大生沒有駕照，近日凌晨還酒駕戴高中同學回家，看見警車攔察，竟當場熄火，直接起身，讓座給後座同學，同學也直接滑到前座頂替，無厘頭行徑，讓警方看傻眼，不過兩人都有飲酒，不論誰駕車都有可能會受罰，最後陳生才坦承犯行，酒測值0.21mg/l，當場開罰扣車。

    警方今天表示，陳姓男大生15日與林姓高中同學到夜店飲酒，凌晨4時酒駕載同學回家，行經惠中路與大墩七街口，看見後方有警車趨近，陳男竟當場將機車熄火，直接起身當路人，將前座讓給林男，林男也順勢滑到前座，聲稱自己是駕駛，一系列無厘頭動作，警員看得傻眼。

    警方攔停兩人，兩人卻語無倫次，一時說不清誰是真正的駕駛，但彼此都有飲酒，不論誰駕車都可能受罰，最後陳男生才坦承看到警方，下意識閃過酒後不能騎車且自己是無照駕駛，因此趕緊熄火、起身。

    不過警方早就識破兩人行徑，對陳男酒測，酒測值達0.21mg/l，依道路交通管理處罰條例開罰，並開單移置保管車輛並查扣車牌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳姓男大生被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人被識破。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳姓男大生被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人被識破。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳姓男大生酒駕載同學，被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳姓男大生酒駕載同學，被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳姓男大生被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人被識破。（記者蔡淑媛翻攝）

    陳姓男大生被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人被識破。（記者蔡淑媛翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播