傻眼！無照男大生酒駕被攔秒演路人 警眼前熄火讓座同學頂替

陳姓男大生酒駕被警方攔查，趕緊起身讓座，裝路人。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/09/18 18:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕19歲陳姓男大生沒有駕照，近日凌晨還酒駕戴高中同學回家，看見警車攔察，竟當場熄火，直接起身，讓座給後座同學，同學也直接滑到前座頂替，無厘頭行徑，讓警方看傻眼，不過兩人都有飲酒，不論誰駕車都有可能會受罰，最後陳生才坦承犯行，酒測值0.21mg/l，當場開罰扣車。

警方今天表示，陳姓男大生15日與林姓高中同學到夜店飲酒，凌晨4時酒駕載同學回家，行經惠中路與大墩七街口，看見後方有警車趨近，陳男竟當場將機車熄火，直接起身當路人，將前座讓給林男，林男也順勢滑到前座，聲稱自己是駕駛，一系列無厘頭動作，警員看得傻眼。

警方攔停兩人，兩人卻語無倫次，一時說不清誰是真正的駕駛，但彼此都有飲酒，不論誰駕車都可能受罰，最後陳男生才坦承看到警方，下意識閃過酒後不能騎車且自己是無照駕駛，因此趕緊熄火、起身。

不過警方早就識破兩人行徑，對陳男酒測，酒測值達0.21mg/l，依道路交通管理處罰條例開罰，並開單移置保管車輛並查扣車牌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

