    首頁　>　社會

    解剖2小時釐死因！沙鹿命案女大生慘死31刀下 雙親崩潰泣不成聲

    女大生雙親步出解剖室時，已哭到泣不成聲。（記者廖耀東攝）

    2025/09/18 18:05

    〔記者許國楨／台中報導〕台中沙鹿區發生震驚社會命案，今（18）日在台中殯儀館進行遺體解剖，盼釐清20歲顏姓女大生確切死因，過程歷時約2小時，家屬也到場等待，期間全程由禮儀社人員撐黑傘遮掩，死者雙親步出解剖室時，已哭到泣不成聲，無法言語，現場氣氛沉重，檢方完成解剖後，隨即將遺體發還家屬，準備後續治喪事宜。

    這起駭人命案發生在16日上午，年僅17歲的駱姓少年辯稱，因不滿與顏女分手後被要求歸還交往期間的禮物，竟攜帶預先網購的40公分長刀，在沙鹿區忠貞路談判時情緒失控，短短44秒內朝顏女猛砍31刀，導致她當場慘死街頭，畫面怵目驚心。

    行兇後，駱男丟下兇刀，騎乘向友人借來的機車逃往苗栗老家，隨後再變裝搭火車前往彰化投宿旅館，企圖規避追查，警方鎖定其行蹤，最終在彰化某旅館內將他人贓俱獲逮捕，落網時他雖聲稱「懊悔」、「不會再殺人」。

    但對顏家來說，寶貝女兒再也回不來，悲痛無以言喻，全案警詢後依殺人罪嫌送辦，少年法庭已裁定收容，駱男被送進台中少年觀護所。

    台中沙鹿姐弟戀情殺案，檢方今（18日）率員至殯儀館相驗遺體，釐清死因。（記者廖耀東攝）

