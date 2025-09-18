為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    討兒「四寶」僅部分勝訴 吳欣盈感性喊話：母愛不是廢棄物

    新光集團公主吳欣盈前年產子後，委由超基因生技公司替她從臍帶血、臍帶、羊膜、胎盤等「四寶」，分離提取幹細胞、間質幹細胞予以保存，但吳去年提告要求返還「四寶」。（資料照）

    新光集團公主吳欣盈前年產子後，委由超基因生技公司替她從臍帶血、臍帶、羊膜、胎盤等「四寶」，分離提取幹細胞、間質幹細胞予以保存，但吳去年提告要求返還「四寶」。（資料照）

    2025/09/18 18:15

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新光集團第三代、前民眾黨立委吳欣盈，前年產子後委託超基因生技公司保存臍帶血、臍帶、羊膜及胎盤等「四寶」幹細胞，雙方爆發合約糾紛。台北地方法院今日宣判，認定超基因須返還幹細胞，但未完全支持吳的全部請求。吳欣盈傍晚發出聲明表示，「媽媽的胎盤和臍帶是愛，不是廢棄物！」。

    吳欣盈在聲明中表示，感謝法院給予「溫暖的擁抱」，即便判決結果不盡理想，但後續仍將上訴爭取四寶。她並批評超基因拖延協商、指責客戶、單方終止契約，如今法院已確認幹細胞屬於她與兒子。

    「媽媽的胎盤和臍帶是愛，不是廢棄物！」吳欣盈強調，臍帶血與相關組織不是冰冷的物品，而是懷胎十月的心血，「母親的愛不能被否認，親情的信物不能被視為廢棄物」。

    吳欣盈除感謝一路支持的朋友們，讓她得以在最艱難時刻仍能勇敢站出來。她並喊話，這場訴訟不只是個人戰役，更提醒社會：科技與產業發展必須以人性為基礎、以尊重為底線，「有些東西無價、不可取代」，她會堅持到「母子間的愛能被完整守護」的那一天。

