逃獄又冷到跑回去 綠島監獄受刑人「快閃越獄」下場曝

2025/09/18 17:25

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島監獄受刑人王天佑1月6日將管理員及受刑人關起來，自行脫逃，綠島鄉長謝賢裕在臉書發布脫逃訊息，提醒鄉民們緊閉門窗；當晚王天佑又冷又餓，自己回到監獄。經台東地檢署依妨害自由、脫逃罪提起公訴，台東地方法院判刑3個月。

王天佑違反毒品危害防制條例等案件，2022年年3月20日入監服刑，原執行期滿日為明年10月13日，但因心繫家人而起意脫逃，今年1月6日下午2點20分左，他與同樣擔任營繕隊工作的吳姓受刑人、負責戒護的監所廖姓管理員，一同到綠島監獄水電材料倉庫拿取材料，王天佑見倉庫所在地點與聯外鐵門僅距離約30公尺，而且沒有架設刺網、電子圍欄等防逃措施，趁獨自一人離開倉庫。

廖姓管理員與吳姓受刑人在倉庫內尋找材料，王天佑趁廖姓管理員疏於注意，將倉庫鐵門由外部拴上，將兩人反鎖倉庫內，廖姓管理員透過無線電向其他監所管理員求援，王天佑則趁機逃離綠島監獄，當晚晚間9點40分左右，他後悔逃獄，自行返回。

台東地方法院法官審理，認為王天佑犯脫逃罪及私行拘禁罪，但以較重的私行拘禁罪論罪，判刑3個月得易科罰金。

