2025/09/18 16:53

〔記者王定傳、吳昇儒、邱俊福／台北報導〕醫師丁斌煌11年前因幫患者進行「陰莖增大術」時操作不當，導致患者死亡。數年前幫女患者們隆乳，也引發大量醫療糾紛，導致他一直改名字、換診所招牌。昨日上午，一名男患者找上丁男進行手術時，卻又出現意外，男患者送醫搶救後，不治身亡。台北地檢署檢察官今日前往相驗死者遺體後，警方將丁男送往地檢署複訊。全案朝過失致死罪偵辦。

檢警初步調查，45歲男性死者找上丁姓醫師幫他做「陰莖增大術」，手術費用約為40萬元；於昨日上午10時許，進行手術，4小時後完成手術，卻於晚間7時許，驚覺患者已無呼吸、心跳，趕緊撥打119要將患者送醫，但救護人員抵達時發現患者已明顯無生命徵象。

警方到場後，聯繫死者家屬到場，並當場逮捕負責手術的醫師丁斌煌，查扣相關證物，以利釐清案情。據悉，丁男向警方表示，整個手術皆是依照程序進行，不知道為何患者卻在麻醉恢復期失去呼吸、心跳。

警方封鎖現場採證後，報請檢察官進行相驗，死者姊姊無奈的表示，根本不知道弟弟要做手術，希望檢警能夠查明案件真相。

檢察官今日前往停屍地點相驗，釐清案情，下午由警方將丁姓醫師帶至地檢署進行複訊。

幫病患做「陰莖增大術」害喪命，醫師丁斌煌移北檢複訊。（記者王定傳攝）

