    首頁　>　社會

    台中七期豪宅「人間地獄」虐殺案 主嫌與2小弟延押2月禁見

    涉及台中七期豪宅虐殺命案的劉姓主嫌。（資料照）

    涉及台中七期豪宅虐殺命案的劉姓主嫌。（資料照）

    2025/09/18 16:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中七期豪宅虐殺命案再掀關注！主嫌劉姓男子與2名小弟，因涉嫌囚禁並以多種兇器凌虐助理許男致死一案，台中地院審理後認為3人涉案情節重大，且仍有串證疑慮，今（19）日裁定3人均延長羈押2個月，並繼續禁止接見與通信。

    回顧這起震驚社會命案，32歲劉姓主嫌2020年起聘僱許男擔任助理，雙方因金錢糾紛積怨已深，去年10月18日凌晨，劉男與許男爆發衝突，竟夥同2名小弟將許男帶到七期豪宅租住處囚禁，以鋁棒、皮帶、榔頭、六角板手、尖刀、噴槍打火機、電擊棒等10種兇器折磨，手段兇殘至極。

    劉男等人還用手機錄下過程，片中許男被脫得只剩下一條內褲，雙手被反綁嘴巴被膠帶封住，3名惡煞揚言「我是變態、欠錢要不要還」、「你惹錯人了」、「今天送你上公海、去柬埔寨、去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄」，全然不顧已奄奄一息許男。

    檢警案發後迅速將劉男等3人逮捕歸案，依私行拘禁致死、殺人等罪送辦，後續審理中，劉姓主嫌坦承起訴罪名，但否認部分犯罪細節與分工，聲稱母親已放棄中國事業返台陪伴，不可能棄母潛逃，並以籌措和解金為由請求交保，劉姓小弟則辯稱僅協助搬運遺體，並無參與凌虐，石姓小弟則承認犯行。

    台中地院法官審酌後認為，3人之間存在利害關係，且仍有串證可能，加上現今通訊管道眾多，若予以交保，恐不利審理進行，因此裁定自19日起3人延長羈押兩個月，並持續禁止接見通信。

