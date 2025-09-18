台南麻豆工廠複合式火災演練 消防利器盡出

消防機器人防護和滅火。（記者楊金城攝）

2025/09/18 16:35

〔記者楊金城／台南報導〕工廠火警因廠區空間大、動線複雜、有毒化學物質和溶劑等，搶救危險性高，台南市麻豆工業區世堃塑膠今天（18日）舉辦「工廠複合式火災實兵演練」，消防局第二救災救護大隊出動「新型細水霧消防17車」、麻豆消防分隊自設「火場救援面罩包」、運用「H-Card」（危害辨識卡）部署搶救冷暖熱分區、「消防機器人」防護延燒、架設「化災除污帳篷」化災清消等，展現平日訓練成果和廠商自救編組能力。

第二大隊舉辦這場演練，消防人員、廠區員工、環保局、環境事故小組台南隊共同參演，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制，以提升實戰經驗與整體應變效能，大隊長王騰毅說，演練重點聚焦工廠火災結合化學危害情境下的救災處置與戰術部署，提升複合式火災、化災的救災應變能力。

請繼續往下閱讀...

世堃塑膠今年捐贈第6輛救護車，今天再參與消防搶救演練與戰術研討，確保工安和提升救災第一時間應變，今天演練模擬廠區內鍋爐室爆炸起火延燒生產廠房、易燃液體儲存場所、室外儲槽致化學液體洩漏著火，廠方啟動自衛消防編組，通報、初期滅火、員工避難、防護、救護自救，再由消防人員接手火災、化災搶救。

救災亮點，運用「H-Card」（危害辨識卡）部署搶救冷暖熱分區，廠方專人到場協助提供化學品及平面配置圖資等相關搶救資訊，進而部署各搶救等編組，同步展開火場搜索救援、防護、滅火，動用新型細水霧、火場救援面罩包、消防機器人、搜索繩燈、定位燈，也架設「化災除污帳篷」為救災人員進行化學品殘留清除，避免二次污染，展現救災能力。

運用危害辨識卡布署搶救冷暖熱區。（記者楊金城攝）

火場救援面罩包（右），為被救援者給氧。（記者楊金城攝）

快速救援小組進入火場並備有搜索繩燈可指示方位。（記者楊金城攝）

化災除污帳篷。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法