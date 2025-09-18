為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南麻豆工廠複合式火災演練 消防利器盡出

    消防機器人防護和滅火。（記者楊金城攝）

    消防機器人防護和滅火。（記者楊金城攝）

    2025/09/18 16:35

    〔記者楊金城／台南報導〕工廠火警因廠區空間大、動線複雜、有毒化學物質和溶劑等，搶救危險性高，台南市麻豆工業區世堃塑膠今天（18日）舉辦「工廠複合式火災實兵演練」，消防局第二救災救護大隊出動「新型細水霧消防17車」、麻豆消防分隊自設「火場救援面罩包」、運用「H-Card」（危害辨識卡）部署搶救冷暖熱分區、「消防機器人」防護延燒、架設「化災除污帳篷」化災清消等，展現平日訓練成果和廠商自救編組能力。

    第二大隊舉辦這場演練，消防人員、廠區員工、環保局、環境事故小組台南隊共同參演，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制，以提升實戰經驗與整體應變效能，大隊長王騰毅說，演練重點聚焦工廠火災結合化學危害情境下的救災處置與戰術部署，提升複合式火災、化災的救災應變能力。

    世堃塑膠今年捐贈第6輛救護車，今天再參與消防搶救演練與戰術研討，確保工安和提升救災第一時間應變，今天演練模擬廠區內鍋爐室爆炸起火延燒生產廠房、易燃液體儲存場所、室外儲槽致化學液體洩漏著火，廠方啟動自衛消防編組，通報、初期滅火、員工避難、防護、救護自救，再由消防人員接手火災、化災搶救。

    救災亮點，運用「H-Card」（危害辨識卡）部署搶救冷暖熱分區，廠方專人到場協助提供化學品及平面配置圖資等相關搶救資訊，進而部署各搶救等編組，同步展開火場搜索救援、防護、滅火，動用新型細水霧、火場救援面罩包、消防機器人、搜索繩燈、定位燈，也架設「化災除污帳篷」為救災人員進行化學品殘留清除，避免二次污染，展現救災能力。

    運用危害辨識卡布署搶救冷暖熱區。（記者楊金城攝）

    運用危害辨識卡布署搶救冷暖熱區。（記者楊金城攝）

    火場救援面罩包（右），為被救援者給氧。（記者楊金城攝）

    火場救援面罩包（右），為被救援者給氧。（記者楊金城攝）

    快速救援小組進入火場並備有搜索繩燈可指示方位。（記者楊金城攝）

    快速救援小組進入火場並備有搜索繩燈可指示方位。（記者楊金城攝）

    化災除污帳篷。（記者楊金城攝）

    化災除污帳篷。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播