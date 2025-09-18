新光公主吳欣盈提告超基因爭「四寶」 法院僅判返還幹細胞

新光集團公主吳欣盈。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾任民眾黨立委的新光集團公主吳欣盈，前年產子後，委由超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）分離保存「四寶」，即臍帶血、臍帶、羊膜及胎盤等組織中的幹細胞；不過雙方後來發生合約糾紛，吳女遂於去年提告要求返還。台北地方法院今宣判，僅判返還幹細胞，其餘訴訟均駁回。全案可再上訴。

北院今年3月首度開庭時，超基因辯護律師邱筱涵、李傳侯指出，吳欣盈對幹細胞保存技術及程序多有誤解。依契約約定，保存標的物為提取出的幹細胞，而非臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜等原始組織；一旦幹細胞自相關組織中分離，原始組織便無法再保留，這是所有委託客戶都應知悉的基本事實。

兩名律師並強調，契約內容明確，但吳仍提出不實指控，甚至在媒體散播與事實不符的資訊，造成社會誤解。超基因希望爭議能依契約與法律處理，以維護再生醫療產業的信任，避免產業受損。

此外，吳欣盈僅支付2萬元定金，後續未再履約繳費。超基因依法催告終止契約，並在協商返還幹細胞過程中，吳卻要求免費提供價值1500萬元的產品。

北院今下午4時許作出判決，僅判返還幹細胞，至於吳欣盈其餘訴訟則均駁回，全案仍可上訴。

