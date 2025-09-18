刁難光電業者索賄560萬 前台西鄉長林芬瑩夫婦判刑定讞

前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬涉嫌透過白手套向綠能業者索賄，均被重判。（資料照，擷取自丁文彬臉書）

2025/09/18 16:10

〔記者張文川／台北報導〕雲林縣無黨籍前台西鄉長林芬瑩與其丈夫丁文彬，在鄉長任內刁難綠能業者的路權申請案，藉以索賄560萬元，二審高等法院台南分院今年2月維持一審判決，依貪污之不違背職務收賄罪判林芬瑩12年徒刑、丁文彬13年6月，均褫奪公權5年；最高法院今駁回2人上訴定讞。

丁文彬今年7月棄保逃匿，被法院發布通緝並沒收交保金，最高院今日判決後，已同步通知檢方啟動防逃。

本案今年2月二審判決後、上訴三審期間，台南高分檢6月聲請對2人限制出境出海8個月、每日赴派出所報到，並施以科技監控，但台南高分院僅裁准前2項，未准予科技監控，不料丁文彬卻落跑，今年7月不再赴派出所報到，台南高分院傳喚、拘提丁男皆未到案，上週裁定沒收其150萬元保證金並發布通緝。丁文彬另案涉向綠能業者恐嚇取財案，雲林地院7月開庭時即傳、拘丁未著，裁定沒收30萬元交保金並通緝。

判決指出，太陽光電業者昱昶公司從2020年起，多次向台西鄉公所申請架空電桿租用及林帶通行權，皆遭拒絕，昱昶尋求下包商王姓總經理協助，王透過和丁文彬相識的林水生當白手套居中牽線，想請丁協助向鄉公所核發路權。

丁文彬輾轉回話，每一甲地的路權須收取40萬元，經雙方斡旋後，昱昶同意支付560萬元給丁文彬。收賄當天，林芬瑩在場，目睹丈夫將裝賄款的紙箱放回車上，丁事後分20萬元給白手套林男。

一審雲林地院認定，林芬瑩讓丈夫參與鄉公所行政業務，並授權丈夫與廠商討論、議價，在公務上，昱昶的部分申請案遭公所拒絕掛件，部分則是承辦人原本打算同意核發路權，林芬瑩夫婦卻指示下屬須補正，延宕其申請時程，製造廠商的壓力，藉以從中索賄。

且丁文彬取得560萬賄款後，仍不罷手，改由林芬瑩親自與廠商洽談路權，拖延至2021年11月才核發路權給昱昶，認定丁文彬主導全案，因此刑度比林芬瑩還重。林芬瑩夫婦上訴二審、三審皆被駁回，維持原判定讞。

