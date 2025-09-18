疑毒品糾紛惹禍 6惡煞擄18歲男毆打逼簽百萬本票

警方拘提6人到案。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/18 16:02

〔記者鄭景議／新北報導〕18歲呂姓男子本月14日疑似因為毒品糾紛，被6人帶到新北市新店區安華路第三公墓旁空地毆打並逼簽本票，新店警分局獲報後展開追查，鎖定犯嫌行蹤，昨（17）日拘提21歲主嫌劉男等6人到案，全案依組織犯罪防制條例、殺人未遂及恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，14日凌晨約4時30分，呂男疑因金錢糾紛遭劉男、同夥高男（21歲）、李男（21歲）、馮女（23歲）、張男（20歲）、張男（23歲）6人強押至新店山區，過程中遭這群惡煞持刀械、球棒毆打，隨後將他載往新店安華路第三公墓旁丟包。

路過民眾發現呂男昏迷不醒，立即報案。警消趕抵時，發現他頭部有15公分切割傷、下巴3公分撕裂傷，手部及臉部有骨折，所幸送醫後並無生命危險，目前仍在治療中，暫無法製作筆錄。

據了解，劉嫌等人持球棒、磚塊等物攻擊呂男，並強迫他簽立100萬元本票，再將人棄置現場，行徑惡劣。

警方根據現場遺留的本票及瓦斯槍，並調閱監視器，昨在新店區循線逮捕劉姓主嫌等6人，6人到案後對於犯案動機皆含糊其辭，推說是因為毒品糾紛才引發，警方對其說詞保持存疑，將待呂男可製作筆錄後再持續釐清。

