坐火車製斷點！21歲男北竄南逃連環竊 專挑高價安全帽下手

2025/09/18 15:57

〔記者許國楨／台中報導〕價值逾2萬元的專業級機車安全帽，竟成竊賊眼中的變現寶物，台鐵台中車站近期接連發生多起高價安全帽竊案，警方抽絲剝繭鎖定21歲陳姓男子，查出他以火車為移動工具，專挑停車場機車上的昂貴安全帽下手，近日循線逮人並起獲一頂準備銷贓的安全帽，詢後依竊盜罪嫌送辦。

鐵路警察局台中分局今天表示，自8月起便接獲多名民眾報案，稱停放在台中車站的高檔機車安全帽失竊，損失金額動輒上萬元，專案小組立即展開調查，從監視畫面發現竊嫌行動謹慎，常故意繞路避開監視器，甚至換裝掩人耳目，再搭乘火車轉乘製造斷點，增加警方追查難度。

辦案人員形容，陳嫌「幾乎把台鐵當成自己的逃逸專車」，一路北竄南逃，他通常白天隱身車站人群，夜晚潛入停車場，瞄準高價進口或專業級安全帽，徒手解開扣環後帶走，隨後再透過管道轉售牟利。

專案小組跨區調閱新竹、嘉義等地監視器，最終鎖定陳姓男子落腳在屏東一路跟監，直到9日上午陳嫌再度出現在台中車站，準備故技重施時，早已布下天羅地網的專案小組立刻出手，當場將他壓制逮捕，並在嘉義車站置物櫃起獲一頂準備銷贓的安全帽

警方呼籲，安全帽不僅是保命工具，也是宵小覬覦的熱門標的，民眾應妥善加鎖固定，避免淪為竊賊眼中的「現成變現財物」，同時強調，對於此類竊盜行為，警方將持續強力打擊，確保民眾財產安全。

陳男鎖定機車上的高價安全帽下手行竊。（警方提供）

