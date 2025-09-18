租屋種大麻自用？ 荷蘭補教師涉製毒起訴、續押

荷蘭籍男子詹姆士在基隆市某補習班教英文時，在租屋處種植大麻活株，被基隆地檢署依涉犯毒品危害防制條例製造第二級毒品罪起訴。（記者林嘉東攝）

2025/09/18 15:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕荷蘭籍男子詹姆士在基隆市某補習班教英文期間，租下新北市瑞芳區四角亭舊公寓，涉嫌在屋內培植大麻活株；案經法務部調查局台中市調查處等單位跟監多日，7月間在他住處查獲64株大麻活株、1盆大麻幼苗、與3包大麻葉等二級毒品。基隆地檢署昨偵結，依詹姆士涉犯毒品危害防制條例製造第二級毒品罪將他起訴。

法務部調查局台中市調查處年初接獲財政部關務署通報，有1批大麻種子循國際郵包進口來台後，查出進口人是在基隆市某補習班教英文的荷蘭籍男子詹姆士後，報請基隆地檢署指揮新北市瑞芳警分局偵辦發現，50多歲的詹姆士2年前來台教書時，在四腳亭某公寓租屋，白天從住處搭公車到基隆市補習班教書，下班後再搭公車返回租屋處，鮮少與鄰居接觸，多獨來獨往。

基隆地檢署見蒐證完整後， 7月間搜索詹姆士租處時，在房間內查獲64棵大麻植株、1盆大麻幼苗、3包大麻葉等二級毒品，研磨器、分裝袋、溫濕度計、電子秤等工具，懷疑他種植大麻販賣，但詹姆士稱，他在租屋處種大麻，只供自己使用，否認販毒，檢警調同步對他採集尿液送驗，並將詹姆士依涉犯製造二級毒品罪送辦。

由於製造二級毒品為刑度7年以上的重罪。檢方複訊後，以詹姆士涉犯重罪、且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。基隆地檢署昨天偵結，將詹姆士依涉犯毒品危害防制條例製造二級毒品罪起訴並移審基隆地院後，法院裁定續行羈押。

