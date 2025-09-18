為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    土地公靈驗！婦狂買點數給「劉德華」 擲筊獲不同意才擋下詐騙

    土地公靈驗，幫信眾擋下詐騙失財。此為土地公示意照，非新聞中的土地公廟。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/18 15:10

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投近來有多名中年婦人網戀自稱「劉德華」的男子，到便利商店買遊戲點數轉給對方，一次數萬到十多萬元，其中一位婦人昨天要再買點數，店家和警員力勸無效，店長急中生智，請婦人去附近土地公廟擲筊，結果土地公不答應，婦人才打消念頭，土地公靈驗幫擋詐騙，讓大家嘖嘖稱奇。

    南投1名中年婦人遇到網路交友詐騙，對方自稱「劉德華」，與婦人網路相談甚歡，婦人昨日住家附近的便利商店要購買遊戲點數，由於婦人已數度上門買點數給「劉德華」，一次都不少錢，店長也曾幫忙擋下過一次，昨日再度阻止，並請警員前來勸說，員警一再跟路人解說網路詐騙的手法，婦人還是堅持要買點數，認為不會被騙。

    店長急中生智，請婦人到附近土地公廟擲筊請示，若土地公答應就賣點數給她，婦人後來真的去擲筊，但未獲允杯，她只好打消念頭。當天在場目睹這一幕的顧客嘖嘖稱奇，認為土地公好靈驗，幫忙擋下詐騙。

    南投警分局半山派出所指出，近來該轄區已有多位中年婦人，被自稱「劉德華」的男子詐騙，手法都是一樣，在網路上聊天，對方噓寒問暖，一天用非常多的時間陪聊心事，接著就是買遊戲點數，把點數卡刮開，將儲值號碼拍給對方，「劉德華」即上網平台打折出售，購買的，不少是國外的人士。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

