    首頁　>　社會

    信仰或搞鬼？鬧出人命的醫美診所後陽台置香爐、紅燭每天祭拜

    醫師丁斌煌被逮捕偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    醫師丁斌煌被逮捕偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2025/09/18 14:54

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區「安和美」醫美診所，昨晚為50歲男病患實施「陰莖增大術」時出意外，失去呼吸心跳，經搶救仍不治，過去該診所就常傳出醫療事故及糾紛，3年前2名女子進行隆乳手術出問題報警，當年警方辦案人員到場蒐證調查，曾見診所後陽台鐵架上放有香爐，兩邊各有一盞紅蠟燭，每天都要求護士要朝外上香，但卻不知在拜何種神明，曾詢問醫師丁斌煌，丁男僅簡單表達是個人信仰，也讓辦案人員感到怪異與疑惑。

    據辦案人員回憶，該診所室內空間為長型，中間隔了許多間，丁男住在最後一間，再往裡面走為後陽台，陽台的防盜鐵窗上，放有香爐，兩邊各有一盞紅蠟燭，要求診所人員每天拿香朝外膜拜，但卻又沒有放置任何神像，讓辦案人員感覺怪異，曾隨口詢問丁男。

    當時，丁男僅回應是個人信仰，其餘並沒有在諸多論述與說明。讓辦案人員至今回想仍覺得怪怪的，也不知3年後的今天是否還有香爐存在。辦案人員是3年前，偵辦有2名女子到該診所進行隆乳手術後，出現發炎問題的醫療糾紛時，前往診所進行蒐證。

    「安和美」診所發生醫療致死案，救護人員據報趕抵。（記者邱俊福翻攝）

    「安和美」診所發生醫療致死案，救護人員據報趕抵。（記者邱俊福翻攝）

