宜縣非法仲介招攬泰國人士觀光免簽非法打工 挑泰籍幹部「自治管理」

移民署宜蘭縣專勤隊查獲非法仲介招攬泰國人士以觀光免簽來台打工，再挑泰籍幹部在宿舍「自治管理」。（圖由移民署提供）

2025/09/18 14:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣傳出非法仲介集團招攬泰國籍人士以觀光免簽來台非法打工，並挑選泰籍幹部「自治管理」，利用通訊軟體聯繫安排上工，形同大型黑工派遣公司。移民署宜蘭縣專勤隊查獲60人到案，涉案集團經手的逾期停留泰籍人士可能不下百人。

宜蘭縣專勤隊今天（18日）指出，今年6月接獲檢舉，查獲宜蘭縣某知名餐廳聘僱2名逾期停留泰籍人士打工，發現疑有非法仲介集團邀泰籍人士用14天觀光免簽來台，再安排他們工作從中抽傭牟利，報請宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜指揮偵辦。

專案小組本月9日兵分多路突襲五處據點，帶回呂姓男子、游姓女子、陳姓男子等3名仲介、逾期停留的57名泰籍人士。呂男與游女是夫妻檔，並非合法仲介業者，游女利用人脈招攬泰籍人士入境，呂男負責上工排班，陳男是運送司機，檢方訊後分別諭知15萬、8萬、2萬元交保。泰籍人士送到移民署宜蘭收容所等候遣返。

宜蘭縣專勤隊查出，此案仲介集團在宜蘭縣租用二棟透天宅作為泰籍人士專屬宿舍，再挑選泰籍幹部「自治管理」，以通訊軟體聯繫安排上工，採用黑工派遣公司模式運作，工作地點遍佈宜蘭及大梨山地區，有農作、餐廳清潔、工地營造、河道清淤，用短期派遣工方式，每日專人載運定點投放，也有雇主到宿舍選工，宛如地下人力市場。

據了解，台灣嚴重缺工，非法仲介集團見人力市場有利可圖，邀泰籍人士用觀光免簽來台打工，他們的工資大概是台籍工人的5到7成，仲介再從中抽傭，呂男及游女夫妻檔經手的人數可能不下百人。

宜蘭縣專勤隊表示，雇主非法聘僱未經許可外國人，將面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯，處3年以下有期徒刑。意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，呼籲各界勿以身試法。

被查獲的非法打工泰籍人士，送到移民署宜蘭收容所待遣。（移民署提供）

宜縣仲介集團為泰籍人士安排的宿舍相當簡陋。（移民署提供）

